Adobe va supprimer les reflets de vos photos

Fini les reflets gênants

Project See Through

Une technologie fondée sur un apprentissage avancé

Fonctionnalités et limites de Reflection Removal

supprimer

Une intégration croissante de l’IA dans les outils Adobe

Adobe a donc lancé une fonctionnalité expérimentale appelée Reflection Removal, accessible dès aujourd’hui dans Camera Raw, et bientôt disponible dans Lightroom . Cet outil, annoncé initialement commelors de la conférence Adobe Max 2023, utilise l’intelligence artificielle pour analyser et séparer les reflets des images d’arrière-plan.Le modèle d’IA derrière Reflection Removal repose sur une base de données de milliers de photos sans reflets, combinées pour créer des images simulant des reflets. Ces images composites ont permis à l’algorithme de s’entraîner à identifier et isoler les reflets en question.Adobe précise quand même que cet outil fonctionne mieux sur des reflets couvrant tout le champ visuel, et peut échouer avec des reflets complexes ou de petite taille.L’outil propose un curseur permettant d’ajuster le traitement des reflets, allant de leur suppression totale à leur isolation partielle. Il est actuellement limité aux fichiers RAW.Les résultats peuvent être imparfaits, en particulier pour des scènes nocturnes ou des surfaces réfléchissantes irrégulières, comme l’eau ou les carrosseries de voitures, mais ça se tente, et le modèle va s’améliorer. Pour l’utiliser, il suffit d’activer les fonction IA dans le panneau des préférences d’Adobe Camera Raw et de redémarrer l’application. L’outil sera ensuite sur l’onglet(la gomme à droite).Reflection Removal fait partie de ces outils qui montrent la volonté d’Adobe d’intégrer l’IA dans ses logiciels, comme avec Firefly pour la génération d’images et vidéos.On espère juste que l’ouverture de cette fonctionnalité aux formats JPEG et HEIC arrivera rapidement, car en l’état c’est du coup assez difficile de la tester.