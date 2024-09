Adobe continue d'étendre son IA Firefly à tous ses programmes

De l’IA dans la vidéo

le tout nouveau modèle vidéo Firefly d'Adobe étendra la famille de modèles d'IA génératifs fondamentaux d'Adobe pour l'imagerie, la conception et la création vectorielle

enrichir la capacité à raconter des histoires belles et convaincantes

Texte vers vidéo

Image vers vidéo

donner aux éditeurs de films et aux professionnels de la vidéo des outils pour les aider à inspirer leur vision créative, à combler les lacunes de leur chronologie et à ajouter de nouveaux éléments aux séquences existantes

l’offre de modèles la plus complète pour les équipes créatives

s’appuyant sur nos modèles Firefly fondamentaux pour l'imagerie, la conception et la création vectorielle, notre modèle vidéo de base Firefly est conçu pour aider la communauté vidéo professionnelle à débloquer de nouvelles possibilités, à rationaliser les flux de travail et à soutenir leur idéation créative. Nous sommes ravis d'apporter de nouveaux niveaux de contrôle créatif et d'efficacité au montage vidéo avec Generative Extend optimisé par Firefly dans Premiere Pro

UN PHOTOSHOP PLUS INTUITIF

Selon le communiqué,. En effet, après l’image, Adobe revient à la vidéo en intégrant aux flux de travail Creative Cloud, Experience Cloud et Adobe Express, le modèle vidéo Firefly. le but avoué étant d’Le tout sera disponibleafin d’améliorer les flux de travail des éditeurs vidéo. La chose n’est pas totalement nouvelle mais l’éditeur de San José souhaite aller encore plus loin, pour. Cette gamme comprend déjà un modèle d'image (déjà utilisé pour générer plus de 12 milliards d'images dans le monde), un modèle vectoriel et un modèle de conception. Le souhait affiché est ainsi de faire de Firefly,Selon Ashley Still,Adobe avait déjà profité de la pause estivale , pour, avec de nouvelles fonctionnalités boostées à l'IA générative et à l'apprentissage automatique.Photoshop se dote ainsi de fafin d'optimiser son travail au quotidien notamment au niveau des tâches répétitives, au niveau des outils Pinceau de sélection, Pinceau de réglage, l’outil Texte et la barre des tâches contextuelles. Ou encore une option Améliorer les détails pour le remplissage génératif.Celui-ci va permettre d'ajouter rapidement des vecteurs détaillés aux formes en saisissant des prompts directement dans la barre des tâches contextuelle. Cette fonctionnalité est optimisée par le dernier Modèle Vectoriel Firefly (bêta).