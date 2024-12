Adobe augmente les prix de ses abonnements Photoshop et Lightroom

Nouveaux tarifs en détail

La faute aux innovations

centaines de nouvelles fonctionnalités

Le type de nouvelles fonctions qui justifie l'augmentation de prix

Ce que cela signifie pour les utilisateurs

Des politiques de résiliation qui posent toujours problème

minime

La formule Creative Cloud Photo (20 Go), incluant Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, connaîtra une hausse de 51 % pour les nouveaux abonnés optant pour un paiement mensuel, passant de 11,99 € à 18,14 €.En revanche, le paiement annuel reste stable à 143 €, soit l’équivalent de 11,93 € par mois.Pour l’abonnement Lightroom (1 To) seul, le tarif mensuel augmentera de 11,99 € à 14,62 €, soit une hausse de 22 % pour les nouveaux clients.Quant à la formule Creative Cloud Photo (1 To), elle reste inchangée à 23,99 € par mois ou 239,88 € par an.Adobe justifie ces hausses par les nombreuses fonctionnalités ajoutées à ses logiciels au fil des années.En 2025, Adobe promet d’introduire encore plus d’améliorations, en particulier des options de tri photo plus rapides, des actions rapides en un clic, des outils de retouche basés sur l’intelligence artificielle, et des partages de contenus simplifiés.Quand Adobe a décidé de passer sur un système d’abonnement, la justification était précisément que l’abonnement permettait de financer l’ innovation continue. Innover n’a donc jamais été un cadeau, c’était l’objet même de mettre en place ce système d’abonnements.Les abonnés actuels seront soumis aux nouveaux tarifs lors du renouvellement de leur contrat après le 15 janvier.Pour éviter la hausse, il est possible de renouveler ou de souscrire avant la date limite, tout en acceptant un engagement annuel.Les nouveaux utilisateurs, eux, n’auront plus accès aux anciens tarifs mensuels sans engagement.Ces modifications tarifaires arrivent alors qu’Adobe est visé par des critiques concernant ses frais de résiliation Adobe défend sa politique, affirmant que ces frais ont un impactsur ses revenus. On a du coup envie de leur suggérer d’y mettre un terme, car nous sommes nombreux à en avoir été victimes.