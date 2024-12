MyCheckerMini, un boitier dotée d'une IA pour contrôler les mineurs

Comment fonctionne le MyCheckerMini

Résultats et Tests

Concrètement, il s'agit d'. Il donne une lumière verte si le client semble majeur (plus de 18 ans) et une lumière rouge si l’âge estimé est inférieur à 21 ans, ajoutant une marge de sécurité pour éviter les erreurs. L’appareil ne stocke aucune donnée, n’est pas connecté à Internet, et ne pratique pas la reconnaissance faciale.Le but est d'empêcher les ventes de produits réglementés (cigarettes, e-cigarettes, alcool) aux mineurs, mais aussi de faciliter la tâche des vendeurs en. Et ainsi en facilitant la demande de papiers destinés à vérifier l'âge.Lors des tests en laboratoire, le dispositif affichait une. Malgré cette précision, la responsabilité finale reste entre les mains du vendeur, qui peut demander une pièce d’identité en cas de doute (ou pas).Notons qu'une phase pilote est toujours en cours avec une quinzaine de buralistes d’Île-de-France. Actuellement,, ainsi qu’en Belgique et aux Pays-Bas, utilisent déjà cet appareil.L’initiative s’inscrit dans une tendance plus large visant à utiliser l’IA pour renforcer la conformité légale et réduire l’accès des mineurs à des produits dangereux. Pour autant,é, ce qui peut être un investissement plus que conséquent.