ChatGPT ajoute une fonction « Projets » pour mieux organiser vos conversations

J'ai de grands projets

À quoi sert la fonctionnalité Projets ?

Qui peut y accéder et comment ça fonctionne ?

Une fonctionnalité qui répond à un besoin

Le concept est simple : Projets fonctionne comme un système de dossiers. Vous pouvez regrouper des conversations existantes, démarrer de nouveaux échanges, et même importer des fichiers pour travailler plus efficacement.Un des avantages est la personnalisation :, ce qui évite de devoir répéter les mêmes informations à chaque nouvelle discussion. Ainsi, que vous planifiez un cadeau "Secret Santa" ou organisiez vos notes de travail (ce sont les exemples donnés par OpenAI, ChatGPT s’adaptera automatiquement aux besoins définis dans chaque projet.Niveau design,. Vous pouvez attribuer une couleur à chaque projet pour mieux les identifier et accéder rapidement aux informations regroupées.Pour l’instant, cette fonctionnalité est. OpenAI a précisé que les utilisateurs gratuits et ceux des formules Entreprise et Éducation pourront y accéder début 2025.Une fois activée, la fonction est accessible via un simple clic dans la barre latérale. Vous pouvez nommer vos projets, y transférer des conversations existantes, et même. OpenAI a aussi prévu de rendre compatible Projets avec des plateformes comme Google Drive ou OneDrive dans de futures mises à jour.Jusqu’ici, gérer plusieurs conversations sur ChatGPT pouvait vite devenir compliqué, surtout avec une longue liste de discussions non classées. Avec Projets,. Cette fonctionnalité n’est pas totalement inédite : des fonctions similaires existent déjà chez des concurrents comme Claude d’Anthropic ou NotebookLM de Google. OpenAI rattrape son retard avec une intégration directe dans ChatGPT, sans avoir besoin d’installer d’application tierce.