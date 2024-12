Les utilisateurs d'iPhone sont-ils vraiment convaincus par les fonctions IA ?

Des utilisateurs peu convaincus

• Image Playground : la possibilité de générer des images à partir d'une description, de concepts suggérés, ou même d'une personne de sa photothèque

• Image Wand pour transformer les croquis / un espace vide ou une phrase clé dans une note, en images complètes directement dans l'application Notes

• Genmoji : la possibilité de créer des emojis personnalisés basés sur des prompts

• Intégration de ChatGPT avec Siri (avec GPT-4o d'OpenAI et le traitement en local)

• Nouvelles fonctionnalités pour les outils d'écriture : "Composer" et "Décrire votre changement"

• Intelligence visuelle pour les utilisateurs d'iPhone 16 uniquement (une fonctionnalité qui fournit des informations sur ce qui vous entoure via l'app Appareil Photo)



Bien que les utilisateurs expriment un intérêt croissant pour les fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées à leur iPhone,. D'après les résultats,. Par comparaison, 23,7 % des utilisateurs de Samsung pensent de même.De même,(et pour cause, seules certaines d'entre elles sont disponibles et seulement dans quelques états). Ainsi 73 % des utilisateurs d’Apple Intelligence (le panel est donc restreint) estiment que les fonctionnalités disponibles jusqu’icià leur expérience.Au niveau du classement des fonctionnalités d’Apple Intelligence déployées avec iOS 18.2, sont considérés comme populaires : outils d’écriture automatique (72 %), résumés de notifications (54 %), messages prioritaires (44,5 %), nettoyage de photos /suppression de doublons/ optimisation (29,1 %), réponse intelligente dans Mail et Messages (20,9 %).Avec le lancement d’iOS 18.2, deux nouvelles fonctionnalités d’IA pourraient inverser cette tendance, à commencer par l'intégration de ChatGPT à Siri., en proposant rapidement des réponses plus détaillées et contextuelles.Autre outil intéressant : les Genmojis , qui permettent de créer des émojis personnalisés en utilisant des descriptions textuelles. Par exemple, un utilisateur peut demander un émoji spécifique (comme un) et le générer instantanément.Mais pour le moment, les outils IA d'Apple restent bien limités géographiquement. , Même si d'autres pays vont enfin bénéficier de, rien n'est prévu officiellement pour les pays d'Europe qui restent punis ! Pour cette version 2 (encore réservée aux USA ), Apple Intelligence va s’enrichir de plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment :