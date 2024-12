iOS 18.2 : à quand des Genmoji en Europe (et les autres fonctions IA d'Apple) ?

Tout ce qu'on peut faire avec les Genmojis (enfin aux USA)

Toujours pas d'IA pour l'Europe !

• Image Playground : la possibilité de générer des images à partir d'une description, de concepts suggérés, ou même d'une personne de sa photothèque

• Image Wand pour transformer les croquis / un espace vide ou une phrase clé dans une note, en images complètes directement dans l'application Notes

• Genmoji : la possibilité de créer des emojis personnalisés basés sur des prompts

• Intégration de ChatGPT avec Siri (avec GPT-4o d'OpenAI et le traitement en local)

• Nouvelles fonctionnalités pour les outils d'écriture : "Composer" et "Décrire votre changement"

• Intelligence visuelle pour les utilisateurs d'iPhone 16 uniquement (une fonctionnalité qui fournit des informations sur ce qui vous entoure via l'app Appareil Photo)



Dans cette petite publicité rigolote,. Sur une musique fun, on voit une succession de Genmoji -dont une assiettes de spaghetti aux petites pois, célèbre recette napolitaine. Il reste à savoir quand les utilisateurs du reste du monde pourront aussi y gouter.Techniquement, il s'agit d'un émoji maison que l'on pourra créer directement à partir du clavier dans Messages, mais ils ne sont pas compris dans le protocole Unicode.On pourra, plus ou moins fantaisiste comme un t-rex portant un tutu sur une planche de surf, ou un chiot avec un noeud vert sur une fusée, voire un sushi volant sur une moto... Bref tout sera possible / permis.Par cette nouvelle fonction,, ses emojis personnalisables (qui mettaient plusieurs minutes à être configurés et qui n'ont pas rencontré le succès escompté en dehors des murs de Cupertino). En effet, on pourra utiliser ces derniers pour les transformer également.Pour ce mois, d'autres pays vont enfin bénéficier de, mais en revanche rien n'est prévu officiellement pour les pays d'Europe qui restent punis ! Pour cette version 2 (encore réservée aux USA ), Apple Intelligence va s’enrichir de plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment :