Pas d’Apple Intelligence en France avant 2025 (et encore…)

Pas de date officielle pour le reste du monde

En effet, le communiqué de presse précise : Apple Intelligence ajoute rapidement la prise en charge de plus de langues. En décembre, Apple Intelligence sera disponible pour l'anglais localisé en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, et en avril, une mise à jour logicielle offrira une prise en charge étendue de la langue, avec d'autres à venir tout au long de l'année. Le chinois, l'anglais (Inde), l'anglais (Singapour), le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen, le portugais, l'espagnol, le vietnamien et d'autres langues seront pris en charge.

Et l’avenir ?

En d’autres termes, et comme la firme l’avait déjà annoncé précédemment, son IA va prendre en charge davantage de langues avec iOS 18.2. Elle pourrait même commencer à la faire tester à la fin du mois de décembre ou début janvier.En revanche, elle mentionne expressément de nouvelles langues prise en charge, mais pour autant,En effet, on pourrait tout à fait penser à un lancement d’Apple intelligence au Canada, et ce, bien avant la France. Surtout que les questions de respect des normes européennes ne sont pas encore résolues.. Durant la keynote, Apple a déclaré qu'Apple Intelligence serait disponible en anglais pour ses utilisateurs domiciliés en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Des mises à jour similaires comme iOS 17.2 et iOS 16.2 avaient d'ailleurs été publiées en décembre.Ainsi,Dans cette même version, Apple proposerait ses Genmojis . Ces derniers sont également prévus pour décembre, ce qui permettra de briller à Noël. Techniquement, il s'agit d'un émoji maison que l'on pourra créer directement à partir du clavier dans Messages, mais ils ne sont pas compris dans le protocole Unicode.Avec l'autorisation de l'utilisateur, Siri pourra afficher les réponses de ChatGPT directement en réponse aux questions et autres prompts. ChatGPT pourra aussi être une option de la fonction Outils d'écriture. Notons qu'il sera basé sur GPT-4o d'OpenAI., et les abonnés ChatGPT Plus pourront connecter leurs comptes pour accéder aux fonctionnalités payantes sur ces appareils. Côté confidentialité, Apple a déclaré qu'OpenAI ne stockera pas les demandes effectuées auprès de ChatGPT et que les adresses IP des utilisateurs seront masquées.Dans sa newsletter, Mark Gurman avait précisé juste que certaines des nouvelles fonctionnalités Siri d'Apple Intelligence devraient arriver pour cette troisième itération sans préciser lesquelles. Il pourrait s'agir d'une version intermédiaire davantage axées sur les bugs et la stabilité du système, la plus grande mise à jour serait iOS 18.4.On trouverait : adaptation au contexte personnel, sensibilisation à l'écran et contrôles plus approfondis par applicationApple a déclaré qu'-telles que le chinois, le, le japonais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le portugais, le coréen, le vietnamien et d'autres- l'année prochaine. A priori pour iOS 18.4, et ce, afin de résoudre(le DMA) avec le déploiement d'Apple Intelligence en Europe.