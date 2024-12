Google lance Veo 2 : vidéos IA en 4K pour contrer Sora

Google Veo 2

Une IA plus précise et plus réaliste

Veo 2 vs OpenAI Sora : Google prend l’avantage

Imagen 3

La question sensible des données et de l’éthique

Des mises à jour aussi pour Imagen 3

L’amélioration principale de Veo 2, c’est sa capacité à mieux gérer les détails visuels et les mouvements complexes.Par exemple, les gestes humains, les ombres ou même le mouvement de liquides sont mieux pris en compte, ce qui donnerait des résultats plus naturels. Veo 2 propose aussi des outils de contrôle de caméra plus précis : il est possible de demander un plan rapproché, une prise large avec un objectif spécifique ou même un effet de profondeur de champ pour des rendus plus cinématographiques.Côté technique, Veo 2 semble marquer des points face à Sora En pratique, les clips de Veo 2 sont limités par défaut à 8 secondes, mais peuvent être étendus à plus de 2 minutes selon les usages, en 4K . À titre de comparaison, les vidéos de Sora sont bloquées à 20 secondes, avec une résolution maximale de 1080p.Malgré ces avancées, Google reconnaît que certains problèmes persistent, en particulier en matière de cohérence dans les mouvements complexes ou les petits détailsGoogle reste assez discret sur les données utilisées pour entraîner Veo 2, mais certains soupçonnent que des vidéos issues de YouTube ont contribué au modèle.Pour lutter contre les risques de désinformation, Veo 2 intègre aussi un filigrane invisible via la technologie SynthID, censé prouver l’origine générée des vidéos.En parallèle, Google a amélioré son modèle de génération d’images Imagen 3, désormais capable de produire des visuels plus nets, mieux composés et plus fidèles aux descriptions fournies.Ces nouvelles capacités sont accessibles via l’outil ImageFX, déjà déployé dans plus de 100 pays.Avec Veo 2, Google DeepMind frappe un grand coup sur le marché de la vidéo générée par IA et prend de l’avance sur OpenAI.