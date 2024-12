Apple s'oppose fermement au démantèlement de Google (et elle dit pourquoi)

une épée de damoclès

En août dernier, l'entreprise de Mountain View a perdu en justice et a étépour établir et maintenir son monopole dans la recherche en ligne. D'après la procédure américaine, il reste à attendre le prononcé de sa peine en 2025.Mais, cette décision, qui met en cause les mesures de la firme visant à préserver son monopole dans la recherche en ligne, pourrait avoir dessur l’écosystème numérique et les relations entre entreprises.En pratique, les autorités pourraient imposer des changements dans la manière dont Google opère, comme(bye bye la rente annuelle), ou l’obligation de rendre plus accessiblepar défaut sur les appareils. Et bien sûr,. Or, le navigateur internet le plus utilisé au monde constitue un point d'accès majeur au moteur de recherche, sapant ainsi les chances de potentiels concurrents.Dans ces conditions,. Selon un porte-parole, Apple se sentiraitDans ce document, Eddy Cue a aussi fait quelques révélations notamment pourquoi Apple ne prévoirait pas de créer un moteur de recherche, comme Google. A priori, le développement d'un tel outil coûteraitet, il impliquerait des moyens humains conséquents.En outre, le Vice-Presidentgrâce à l'intelligence artificielle, il serait donc(deux mots qu'Apple et Tim Cook n'aiment pas du tout) de créer un moteur de recherche. Enfin, pour la viabilité de ce moteur, la firme pourrait être amenée à, ce qui impliquerait d'autres points de discordes. En effet,On retiendra surtout que cela ne serait pas rentable pour Apple !