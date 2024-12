défis critiques de fiabilité

Qu'est ce que la NERC ?

Un rapport alarmiste !

le réseau électrique de l'Amérique du Nord est confronté à des défis de fiabilité critiques alors que la production d'électricité ne parvient pas à suivre le rythme de la demande de l'intelligence artificielle, a averti le chien de garde de l'industrie.

Il s'agit d'une. Elle a été créée pour garantir que le réseau électrique fonctionne de manière fiable et pour prévenir les pannes majeures. Il lui incombe doncAussi, elle établit despour le réseau électrique interconnecté des États-Unis, du Canada et d’une partie du Mexique, qui visent à prévenir des perturbations majeures, telles que les pannes généralisées (blackouts).Dans ce cadre, elle surveille et audite les opérateurs et entreprises du secteur électrique pour s’assurer qu’ils respectent ces normes et peut prononcer des sanctions. Enfin -et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui- elleElle va donc identifier les risques potentiels pour le réseau, comme les phénomènes météorologiques extrêmes, les cyberattaques ou).La NERC craint pour l'avenir, notamment que l'énorme croissance de l. Cet avertissement a été émis peu de temps après (concomitamment ?) la sortie publique d'iOS 18.2, qui a mis en ligne de nombreuses autres fonctionnalités d'Apple Intelligence. Notons que ce lancement aurait aussi causé une panne temporaire de ChatGPT.D'après elle, les services d'intelligence artificielle -comme- verront la consommation d'énergie des centres de données doubler en seulement quatre ans, et les réseaux électriques auront probablement du mal à répondre à cette demande.Pour la NERC,Le déficit pourrait ainsi provoquer des pannes d'électricité pendant les périodes de pointe de la demande dans les deux pays dès l'année prochaine.Le rapport s'aligne enfin sur les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie selon lesquelles, soit le double des niveaux en 2022. Le défi est d'autant plus grand par la réduction de la production de combustibles fossiles qui ne sont pas égalées par des énergies renouvelables supplémentaires.