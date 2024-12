ChatGPT a eu le hoquet au lancement d'iOS 18.2

la Panne de ChatGPT perturbe l’intégration avec iOS 18.2 et Siri

Impact sur iOS 18.2

Cette panne a rendu le chatbotoupour de nombreux utilisateurs à travers le monde. Elle a également causé dessur l’application ChatGPT.OpenAI a indiqué avoir identifié la source du problème et travaille activement à le résoudre. Cependant, si aucun délai précis pour un retour à la normale n’a été communiqué,. Les utilisateurs peuvent toutefois rencontrer quelques erreurs aléatoires et des dysfonctionnements dans leurs interactions avec le chatbot.Pour rappel, la mise à jour iOS 18.2 , sortie ce mercredi, introduit une, permettant aux utilisateurs d’interagir directement avec l’IA d’OpenAI sans nécessiter un compte. Cette fonctionnalité fait partie d’un partenariat plus large entre Apple et OpenAI visant à rendre l’IA conversationnelle plus accessible.Les problèmes techniques actuels ont donc perturbé cette intégration. Certains utilisateurs ne parviennent pas à accéder à ChatGPT via Siri. LLes utilisateurs d’iOS 18.2 -qui se situent sur la bonne partie du globe- peuvent activer ChatGPT Plus via l’application Paramètres pour accéder aux fonctionnalités avancées du chatbot, mais même les abonnés payants subissent actuellement des interruptions. Les utilisateurs gratuits et payants sont invités à attendre la résolution du problème pour utiliser pleinement les fonctionnalités de ChatGPT.Cette panne survient à un moment critique, soulignant à la fois la popularité croissante de ChatGPT et les défis techniques posés par une demande accrue. La fonctionnalité Siri+ChatGPT, combinée à une interaction sans compte, a suscité un énorme intérêt qui pourrait avoir poussé les infrastructures d’OpenAI à leurs limites.