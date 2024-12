Getty Images réclame 1,7 milliard de dollars à Stability AI

Alors oui ça date et c'est moche, mais vous voyez le texte qui a été généré sur la droite de l'image ? Une preuve selon Getty

Getty Images, l’un des leaders mondiaux de la photographie, poursuit Stability AI en justice pour violation de droits d’auteur. L’agence réclame désormais jusqu’à 1,7 milliard de dollars, contre 1 milliard initialement.Getty soupçonne en fait Stability AI d’avoir exploité jusqu’à 12 millions de photos via le jeu de données LAION, une base open-source rassemblant des milliards d’images collectées sur le web.Stability AI, de son côté, affirme que les accusations sont infondées et conteste bien sûr toutes les revendications.Stability AI n’est pas seule dans cette situation. D’autres entreprises du secteur de l’intelligence artificielle font également face à des poursuites similaires.Stability est également visée par une action collective d’artistes, qui dénoncent l’utilisation de leurs œuvres pour entraîner des modèles d’IA, toujours via le dataset LAION.Des précédents, comme celui opposant Google à des auteurs en 2005 (au sujet de la numérisation de livres), montre que ces litiges pourraient s’étendre sur plusieurs années. Vous n’avez pas fini d’en entendre parler. Stability AI , valorisée en 2022 comme une licorne après une levée de fonds de 101 millions de dollars, traverse une période difficile.Elle a également effectué des licenciements et ajusté son modèle économique.La pression juridique s’ajoute donc à une situation interne quelque peu complexe.Stability AI maintient sa position : selon elle, aucun risque financier majeur ne pèse sur l’entreprise à ce stade.