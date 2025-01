L’application dédiée à Grok en approche sur iOS

Une appli qui s’émancipe

Mais c’est quoi Grok ?

Grok est désormais utilisable par tous les membres de X, même gratuits

Un site en préparation

Exit la dépendance à X : Grok se décline donc maintenant en version autonome via une application iOS. Déjà accessible aux États-Unis, en Inde et en Australie, cette app est une étape importante dans la stratégie de xAI.Mais depuis novembre, la version gratuite s’est invitée , avant d’être élargie à tous ce mois-ci. La disponibilité en Europe, et donc en France, mais aussi dans le reste du monde, ne devrait plus tarder en toute logique. Notons au passage que cette sortie se fait avec un peu de retard, Elon Musk voulait la sortir avant Noël Grok, c’est un assistant boosté à l’IA qui fait bien plus que répondre à vos questions. Vous pouvez lui demander de réécrire des textes, de résumer des pavés, mais surtout de générer des images à partir de simples descriptions. Grok est aussi connecté au Web en temps réel : il récupère aussi toutes les informations publiées sur X, histoire de rester à jour. Le ton est de Grok est pensé pour être engageant, voire un peu décalé, pour se démarquer de ChatGPT par exemple.Pour ne pas s’arrêter là, xAI bosse aussi sur Grok.com, une plateforme web qui proposera les mêmes services, sans passer par le site de X.Avec ce déploiement, xAI veut clairement positionner Grok comme un outil complet et plus accessible. Il a quelques arguments à faire valoir, même s’il reste accompagné de toutes les polémiques liées à Elon Musk, dont cette problématique importante sur le manque de limites et de modération du modèle, qui pourrait poser problème en Europe, ou les reglentations sur les fake news par exemple avancent dans le sens inverse de cette des Etats-Unis.