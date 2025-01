Intermarché vous surveille grâce à l’IA

Test concluant dans le Var

Visuel : lsa-conso.fr

Sécurité renforcée, vie privée surveillée

Déploiement national dès avril 2025

Depuis mars 2024, le magasin Intermarché de La Farlède (dans le Var) teste le système Vynamic Smart Vision, développé par Diebold Nixdorf. Ce dispositif repose sur des caméras installées au-dessus des caisses automatiques.. Articles non scannés, codes-barres falsifiés ou produits empilés : le moindre comportement suspect est immédiatement détecté. En cas d’erreur, une alerte s’affiche sur l’écran, et un employé peut intervenir si nécessaire.Les chiffres sont parlants, e, et les interventions du personnel ont diminué de 15 %. L’économie réalisée sur la période est estimée à 12 000 euros, un résultat qui a visiblement convaincu le groupe Les Mousquetaires.L’enjeu principal de ce dispositif est de réduire les pertes en magasin, particulièrement en période d’inflation où les vols sont en hausse.. Pourtant, l’idée d’être constamment scruté ne plaît pas à tout le monde.Intermarché insiste sur le respect des données personnelles : les visages sont floutés, et les vidéos ne sont pas conservées., mais cela suffira-t-il à rassurer les consommateurs ? Certains dénoncent une intrusion dans leur vie privée, même si la surveillance se limite aux zones de caisse.Face au succès du test pilote, le dispositif sera progressivement déployé dans tous les magasins Intermarché à partir d’avril 2025.Et ce n’est pas tout : Diebold Nixdorf travaille déjà sur des évolutions, en particulier la, pour simplifier les transactions en caisse.Intermarché tente donc une nouvelle étape dans l’automatisation de ses magasins., elle pose aussi des questions sur l’évolution des relations entre clients et enseignes.