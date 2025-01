Ces robots humanoïdes vont courir le semi-marathon de Pékin (avec des humains) !

image @ VCG

Des robots, oui mais sous conditions !

les humanoïdes télécommandés et les humanoïdes entièrement autonomes peuvent être qualifiés

être remplacées durant la course

L’innovation au service d’un défi démographique

Une vitrine pour l’industrie chinoise de la robotique



Au delà, il est évident qu'il s'agit d'un magnifique coup de communication pour montrer les talents des firmes chinoises et leurs avancées technologiques. En combinant l’intelligence artificielle et la robotique, ces machines incarnent la vision du gouvernement chinois, qui soutient activement l’innovation et l’expérimentation dans ce domaine.

Plus de vingt entreprises de robotique chinoises ont été invitées à inscrire leurs compétiteurs à cette course, à condition que leurs créations respectent plusieurs critères.. De même, il est exigé queQuid de l'autonomie ? Pour parcourir la distance, leurspourront, un défi logistique qui ajoute une dimension technique à cette course de 21,1 kilomètres.Pour le moment, les robots ne menacent pas encore les meilleurs athlètes humains. En effet(ce qui est plus que beaucoup d'entre nous...) mais leur simple présence marque une avancée dans l’intégration des humanoïdes dans des activités humaines.Au-delà de la compétition, cet événement illustre les efforts de la Chine pour renforcer ses capacités en intelligence artificielle et en robotique. Face à la concurrence de géants comme, la Chine intensifie ses investissements dans ce secteur.Les robots humanoïdes sont vus comme une réponse au vieillissement rapide de la population chinoise. D’ici 2035, les plus de 60 ans représenteront près d’un tiers de la population, selon le groupe de recherche. Ces machines pourraient donc devenirdans des domaines tels que la santé, l’assistance à domicile, et même la restauration. Il ne s'agirait pas de voler les emplois des humains, mais de palier le manque de salariés...