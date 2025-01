Fact-checking : l’AFP s’associe à Mistral IA pour son IA Le Chat

38 millions de dépêches au service de l’IA

Un accord qui fait écho à des tendances mondiales

Dans un contexte où les géants américains comme OpenAI dominent le marché de l’IA générative, cet accord représente. Selon Fabrice Fries, CEO de l’AFP,L’initiative va en effet fournir à l’AFP une nouvelle source de revenus, essentielle dans un secteur médiatique fragilisé par la crise économique. Pour Mistral,, particulièrement dans des domaines nécessitant une rigueur journalistique.Dès le lancement de cette collaboration, Le Chat de Mistral pourra exploiter les archives de l’AFP, qui comptent(français, anglais, espagnol, arabe, allemand et portugais). Ces données, couvrant une période allant de, ne seront toutefois pas utilisées pour entraîner les modèles d’IA. Arthur Mensch, CEO de Mistral, a précisé que ces contenus sont intégrés comme un module indépendant, pouvant être désactivé à l’expiration du contrat.. Cela permettra notamment à des professionnels, tels que des cadres d’entreprise ou des professions libérales, de préparer des mémos ou d’accéder rapidement à une information vérifiée.Contrairement à des requêtes grand public telles que la météo ou le shopping, souvent traitées avec des données issues du web, les informations issues des dépêches de l’AFP renforceront. D'après Arthur Mensch,La signature de cet accord s’inscrit dans une stratégie de diversification des revenus pour l’AFP. L’agence, déjà en première ligne du programme mondial de fact-checking (qui va perdre le marché avec Meta aux USA), cherche à multiplier ses partenariats avec les plateformes numériques. Cette stratégie est cruciale alors que les médias traditionnels continuent de faire face à une profonde crise économique.En 2023,. Une partie de son financement provient d’une compensation de l’État français pour ses missions d’intérêt général, qui s’élevait à 113,3 millions d’euros en 2023.Dans un marché dominé par des accords entre géants américains et médias internationaux, cet accord AFP-Mistral IA se distingue par son ancrage européen et son approche modulable. Il reflète également, observée depuis 2024 avec des partenariats comme ceux d’OpenAI avec leou encore le groupe allemandCe partenariat entre l’AFP et Mistral IA illustre le potentiel des collaborations entre médias et IA pour offrir des services innovants, mais. Alors que l’intelligence artificielle redéfinit les usages de l’information, cet accord pourrait bien tracer la voie vers une coexistence harmonieuse entre journalisme et technologie.