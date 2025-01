Sam Altman sera à Paris pour le Sommet de l'IA (et qui d'autre ?)

Un casting d’envergure

non pas lui, l'autre

ah bah oui...

Quels thèmes seront abordés ?

Parmi les figures très attendues, on trouve bien évidemment l'homme à l'origine de tout () :, CEO d’OpenAI et papa de ChatGPT. D'autres personnalités ont confirmé leur participation comme Dario Amodei (), Arthur Mensch () et des dirigeants d'l. On comptera également sur le lauréat du prixet le lauréat du prixL’événement met en avant l’ambition européenne et française de jouer un rôle clé dans le futur de l’ intelligence artificielle . Il devrait réunir près d’, incluant des chefs d’État, des groupes de réflexion, des ONG, des chercheurs, et aussi des artistes.seront également présents pour souligner l’importance géopolitique de l’IA. On notera aussi que) ont été invités par le Président de la République , mais que leur présence n'a pas été confirmée officiellement.: une(pour répondre aux défis environnementaux liés à la forte consommation énergétique des technologies IA), une(afin de garantir un accès équitable à ces technologies, tout en protégeant les données et les droits individuels), l'Avenir du travail, Innovation & Culture etCe dernier point est tout aussique les deux autres, puisqu'il s'agit d'encourager la coopération internationale et de prévenir les dérives potentielles. Il faut donc aux états et aux acteurs concernés de s'entendre.En prélude au sommet,avec des panels réunissant des chercheurs et économistes de renom. Le 8 et le 9 février, des événements culturels mettront en lumière l’impact de l’IA dans le domaine artistique. Un business day est également prévu en parallèle,, la célèbre pépinière de start-up parisiennes sous l'égide de Xavier Niel. Cette journée vise à mettre en relation entrepreneurs, investisseurs et acteurs de l’innovation technologique.