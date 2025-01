Google s’associe à l’Associated Press pour intégrer des actualités en temps réel dans Gemini

Objectif : fournir des informations à jour

Une tendance qui se généralise

Ce partenariat permettra à Gemini d’accéder directement aux contenus actualisés de l’AP. Selon Jaffer Zaidi, vice-président des partenariats d’actualités mondiales chez Google, l’objectif est de. La démarche fait partie dans du gros travail de Google pour intégrer des outils d’intelligence artificielle capables de fournir des informations pertinentes et à jour.Kristin Heitmann, directrice des revenus de l’AP, a indiqué que cet accord s’appuie sur une « collaboration de longue date » entre les deux organisations, en précisant queGoogle n’est pas la seule entreprise technologique à développer des partenariats avec des éditeurs., tandis que Meta travaille avec Reuters, et Mistral AI avec l’Agence France-Presse.Ces accords permettent aux entreprises technologiques d’. En contrepartie, les éditeurs reçoivent des revenus ou une plus grande visibilité.Maintenant tout n’est pas rose, ces partenariats soulèvent des questions dans le secteur des médias. À mesure que les utilisateurs s’habituent à obtenir des informations via des chatbots, les éditeurs pourraient perdre une partie de leur trafic, et donc de leurs revenus publicitaires.Cela pousse de fait les éditeurs à choisir entre participer à ces plateformes, en échange d’un paiement, ou se retirer,. Des acteurs comme le New York Times ont par exemple choisi de contester ces pratiques en justice, estimant que leurs contenus sont utilisés sans compensation adéquate.Ce partenariat entre Google et l’AP montre un changement important dans la manière dont l’information est consommée et diffusée., il accentue la dépendance des médias envers les grandes entreprises technologiques et soulève forcément beaucoup de questions sur la diversité et l’accès équitable à l’information.