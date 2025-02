Plus rapide et performante, quelles sont les nouveautés de l'app Gemini de Google ?

Une version optimisée pour l’usage quotidien

idéal pour les tâches quotidiennes

Modèle précédent

Des performances boostées et une génération d’images améliorée

Gemini 2.0 Flash est deux fois plus rapide que 1.5 Pro

Disponibilité

Avec cette mise à jour, Google continue d’affiner son écosystème IA et de rivaliser avec les solutions concurrentes comme ChatGPT (OpenAI), Copilot (Microsoft) ou Claude (Anthropic). Il n'y a plus qu'à attendre de voir comment ce modèle amélioré sera adopté par les utilisateurs et quelle sera la prochaine évolution de l’intelligence artificielle selon Google.

Google Gemini Google Télécharger

Dans le sélecteur de l’application, Gemini 2.0 Flash est décrit comme. I. Les versions précédentes, 1.5 Flash et 1.5 Pro, ont été renommées sous l’étiquette. Google précise qu’elles resteront disponibles temporairement pour permettre la continuité des conversations en cours.En revanche,, ce qui inclut notamment une fenêtre de contexte étendue à 1 million de tokens (permettant l’analyse de 1 500 pages de fichiers), un accès prioritaire aux outils avancés comme Deep Research et Gems mais également la version expérimentale 2.0 Advanced (référencée sous gemini-exp-1206).Google affirme que, tout en surpassant ce dernier dans plusieurs domaines clés. L’entreprise positionne cette version comme un modèle d'IA taillé pour les taches courantes et vraiment utile. On trouve des capacités améliorées sur trois axes :(pour booster la création et la créativité),(les réponses proposées devraient être mieux construites) et enfin(avec une meilleure appréhension contextuelle des prompts).Enfin, Google a énormément amélioré la génération d’images dans Gemini en intégrant la dernière version d’Google précise que le déploiement a commencé jeudi dernier et devrait rapidement être accessible à tous dans les prochains jours.