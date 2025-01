L'IA peut-elle aider à trouver du travail en France ?

Une adoption massive, davantage chez les femmes

Tous les niveaux d’études seraient concernés

L’avenir de l’IA dans l’emploi

Cette enquête, réalisée en ligne entre le 15 et le 28 octobre 2025, repose sur les réponses de 5 300 demandeurs d’emploi inscrits en juin, offrant ainsi un aperçu représentatif des pratiques et perceptions des chercheurs d’emploi en France. Elle est le fruit d’une collaboration entre l’Observatoire de l’IA et de l’Emploi, Diversidays, Konexio, France Travail et Google.org.

Qui n'a jamais séché devant une lettre de motivation ou la meilleure manière de rédiger son CV ou de se présenter pour un entretien ?Qu’ils soient à l’aise (56% des répondants) ou non, les chômeurs explorent les avantages de l’IA pour optimiser leurs démarches.Parmi les utilisations, il s'agit notamment d'améliorer la qualité des candidatures (rédaction de CV et lettres de motivation à 40%),(recherche d’opportunités correspondant à leurs compétences à 33%). Mais aussi de(analyse et présentation plus pertinente à 29%), ou encore deaux entretiens d’embauche (simulations et coaching 19%).Les moins diplômés adoptent ces technologies à hauteur de 76%, un chiffre similaire aux Bac+2 (75%) et aux Bac+5 et plus (80%). Cependant, la confiance dans ces outils varie : 61% des Bac+5 se déclarent confiants dans l’utilisation de l’IA, contre seulement 34% des détenteurs de BEP/CAP. De même,Si l’IA est perçue comme un moyen de gagner du temps et de simplifier la recherche d’emploi, elle soulève néanmoins des préoccupations concernant le manque de relations humaines (55%) ou encore les enjeux de confidentialité et de sécurité des données à 47%. Là encore, les plus de 50 ans se montrent particulièrement réservés (47%), alors que les moins de 25 ans sont plus enclins à embrasser ces technologies (30% d’inquiets).Alors que l’intelligence artificielle redéfinit les codes de la recherche d’emploi, les résultats de cette étude montrent à la fois son potentiel pour démocratiser et faciliter l’accès au marché du travail, et les défis liés à son adoption. Toutefois, il reste essentiel de répondre aux attentes des utilisateurspour renforcer la confiance et maximiser les opportunités offertes par ces technologies.