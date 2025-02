France : 16 millions de comptes suspendus sur X, un record en Europe

16 millions de comptes suspendus en six mois

En parallèle, 42 000 cas de, 61 000et 21 000 cas deauraient été modérés sur la période.Ces chiffres plutôt-aussi bien dans le nombre d'infractions que dans le nombre de suppressions- visent àcontre les abus, contrairement aux accusations portées par l’Union européenne, qui a ouvert une enquête pour manque de modération.Pourtant, malgré ces efforts,. Et désormais, tout va en s'empirant au vu des prises de position de ce dernier ou du contexte politique.un système où des contributeurs ajoutent des précisions à des publications pouvant induire en erreur. Laurent Buanec défend cette approche, affirmant qu’elle est, et qu’elle permettrait de réduire la propagation des fake news de 61%.D'ailleurs l'audience de l'Hexagone est hausse et atteint désormais 17,4 millions d'utilisateurs.Mais ce système a ses limites car la validation est parfois trop lente (X cherche à le réduire à 18 minutes), laissant le temps aux fausses informations de se propager. Il évoque aussi une influence potentielle de certaines communautés, qui pourraient biaiser les annotations. Ou encore des risques de cyberharcèlement contre des personnes ciblées par ces notes.Malgré tout, X reste dans le viseur des autorités européenne. La Commission poursuit son enquête sur la gestion des contenus illégaux, tandis que, soit spontanément, soit dans le cadre du mouvement #HelloQuitteX , lancé après qu’Elon Musk a affiché son soutien à Donald Trump et renforcé depuis.(il a d'ailleurs posté un long article sur le sujet qui se trouve ci-après). Mais il estime que toutes les plateformes sont confrontées à des défis de modération. Il défend également la nécessité de préserver le