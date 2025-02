Métaux rares : la riposte de la Chine face aux États-Unis

Les métaux rares, la nouvelle arme économique de Pékin

Mine de tungstène en Chine

Un signal à l’industrie technologique mondiale

mine en Chine

La décision de la Chine d’utiliser les métaux rares comme levier stratégique marque une nouvelle étape dans l’affrontement économique sino-américain. Si les États-Unis disposent encore d’options pour réduire leur dépendance, les tensions actuelles montrent à quel point la course à la souveraineté technologique est devenue un enjeu géopolitique majeur.

Le Congo attaque Apple en justice pour traffic de minerais, via sa filiale française

La rivalité sino-américaine se durcit avec la. En réponse aux récentes sanctions imposées par Washington sur les semi-conducteurs et d’autres produits technologiques,. Ce métal, utilisé dans l’aéronautique, la défense et l’électronique, est largement dominé par la production chinoise, qui représente plus de 80 % de l’offre mondiale. Mais les nouvelles restrictions s’appliquent également, et vont impacter également les États-Unis, fortement dépendants de ces matériaux pour leurs industries stratégiques.Les conséquences pourraient être immédiates pour les entreprises américaines. Les métaux concernés sont indispensables à la. En mettant sous pression ces chaînes d’approvisionnement, la Chine cherche à répondre aux mesures américaines, qui limitent l’accès des entreprises chinoises aux technologies de pointe.. De nombreuses entreprises, notamment en Europe et en Asie, sont également dépendantes des métaux extraits et raffinés en Chine. La situation rappelle l’importance des matériaux critiques dans l’économie numérique et le rôle clé joué par la Chine dans leur production.Face à cette escalade, les états concernés vont devoir réduire leur dépendance, ou tout du moins chercher à le faire. Washington multiplie les initiatives pour développer des alternatives, notamment en renforçant l’extraction nationale et en investissant dans le recyclage des matériaux stratégiques. L’Europe, de son côté, explore de nouvelles alliances pour sécuriser son approvisionnement.Cependant, ces efforts prendront du temps.qui -depuis la crise de la crise de l'iPhone en 2019 et de la pandémie- a a accéléré la délocalisation de ses sites d'assemblage mais aussi de ses partenaires. Mais la domination chinoise sur ces ressources reste un atout majeur dans cette guerre économique car tous les produits techs -à commencer par les smartphones- sont concernés. En restreignant l’exportation des métaux rares, le message est clair :