Données personnelles : Deepseek déjà sous surveillance en Europe

Des inquiétudes quant à la collecte des données

risque potentiel élevé pour les données de millions de personnes en Italie

Vers une enquête de la Commission européenne ?

les services proposés en Europe respecteront nos règles

Alors que les tensions entre les États-Unis, l’Europe et la Chine sur l’intelligence artificielle et la cybersécurité s’intensifient, cette affaire pourrait marquer un tournant dans la régulation des IA chinoises sur le marché européen. Une enquête officielle pourrait non seulement impacter Deepseek, mais également influencer la manière dont l’Europe accueille les technologies chinoises à l’avenir.

Hier, on apprenait que le régulateur italien des données personnelles avait déjà adressé des demandes similaires à Deepseek, invoquant unD’après la politique de confidentialité de Deepseek,, parmi lesquelles on trouve le numéro de téléphone, le modèle d’appareil utilisé ou encore les habitudes de frappe. En outre, il est indiqué queet qu’elles peuvent être transmises aux autorités locales sur demande du gouvernement. Ces pratiques soulèvent certaines inquiétudes en Europe, notamment vis-à-vis de l'application du RGPD, qui impose des règles strictes sur le transfert d’informations en dehors de l’UE.Pour le moment,. Toutefois, son application mobile a mystérieusement disparu de l’App Store d’Apple et du Play Store de Google en Italie.Lors d’une conférence de presse,Un porte-parole a insisté sur le fait que, tout en précisant qu’aucune enquête formelle n’était encore lancée à ce stade. Cependant, la situation pourrait évoluer rapidement si de nouvelles infractions au RGPD ou d’autres réglementations européennes étaient découvertes.Deepseek suscite également des inquiétudes sur la censure et la liberté d’expression. Les sujets politiquement sensibles en Chine, comme Tiananmen, Taïwan ou les droits de l’homme, sont filtrés sur la plateforme, ce qui pose