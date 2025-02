Ce que vous ignorez sur l'IA chinoise DeepSeek qui a ébranlé la Bourse

Une ascension fulgurante qui cache des zones d'ombre

Il y a quelques jours, une start-up chinoise du nom de DeepSeek a fait une entrée fracassante sur la scène technologique mondiale . Elle a annoncé avoir développé un modèle d'intelligence artificielle révolutionnaire, prétendument conçu avec un budget dérisoire de 5,6 millions de dollars. Cette annonce a immédiatement suscité l'admiration et l'étonnement, notamment en raison de la chute spectaculaire de l'action Nvidia,Une onde de choc qui a traversé Wall Street, laissant les analystes perplexes.Mais derrière l’effet d’annonce, une analyse approfondie vient contredire ces affirmations. La revue technologique américaine SemiAnalysis a publié une étude détaillée le 31 janvier 2025, intitulée DeepSeek Debates: Chinese Leadership On Cost, True Training Cost, Closed Model Margin Impacts. D’après cette source, le coût réel de développement du modèle de DeepSeek serait bien supérieur aux chiffres avancés.Cette révélation jette une lumière crue sur les pratiques de la start-up et soulève une question essentielle : DeepSeek a-t-elle volontairement trompé les investisseurs et le grand public ?En observant plus en détail les ressources de DeepSeek, on constate que l’entreprise dispose en réalité d’une infrastructure massive, comparable à celle des plus grands laboratoires d’IA américains. Toujours selon SemiAnalysis,Pourquoi alors minimiser les coûts annoncés ? Certains analystes y voient une tentative de communication agressive pour s’imposer comme une alternative ultra-compétitive aux entreprises occidentales. D’autres y voient une simple manœuvre pour déstabiliser Nvidia et profiter de la panique sur les marchés.Cette affaire nous rappelle une règle d’or en matière d’investissement technologique : L’impact immédiat sur Nvidia montre à quel point les marchés peuvent être sensibles aux déclarations spectaculaires, mais également à quel point ils peuvent être manipulés. Pour les investisseurs, cette situation souligne l’importance de ne pas se laisser emporter par l’euphorie et de s’appuyer sur des analyses de fond, comme celle publiée par SemiAnalysis.Au-delà de l’événement, cette affaire nous rappelle une vérité souvent oubliée dans la course à l’innovation : développer une intelligence artificielle performante ne s’improvise pas. Derrière chaque modèle d’IA de pointe, il y a des milliards de dollars investis, des années de recherche et des équipes d’experts mobilisées.