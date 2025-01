Europol a démantelé les plateformes cybercriminelles Cracked et Nulled

les deux plus grands forums de cybercriminalité au monde

RIP Cracked et Nulled

Une opération internationale

Le message est clair pour les criminels qui prolifèrent sur le dark web. Toutefois, les autorités restent vigilantes : d’autres forums existent et peuvent (vont ?) tenter de prendre le relais. Europol appelle donc à une coopération intenartionnale entre les États pour lutter contre ces menaces qui évoluent sans cesse.

Ces plateformes proposaient l’achat et la vente de données volées, de logiciels malveillants et d’outils de piratage sophistiqués. Elles permettaient également aux pirates d’échanger des scripts automatisés et des outils d’IA capables de rechercher des failles de sécurité ou d’optimiser des attaques informatiques.L’agence européenne de police criminelle souligne notamment l’utilisation de ces forums pour d. Grâce à l’IA, les cybercriminels pouvaient générer des messages frauduleux encore plus convaincants et personnalisés, afin d’usurper plus facilement l’identité de services légitimes et de tromper davantage de victimes.Menée par les autorités allemandes et soutenue par Europol, elle a impliqué sept autres pays :avec la Police fédérale australienne, laavec l'Office Anti-cybercriminalité,avec l'Office fédéral de police criminelle (Bundeskriminalamt) et le Bureau du procureur général de Francfort-sur-le-Main - Centre de la cybercriminalité (Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - ZIT), la(Ελληνική Αστυνομία), l'Italie (Polizia di Stato), la: Inspection générale de la police roumaine (Inspectoratul General al Poliției Romane),avec la Guardia Civil et la Police nationale espagnole (Policía Nacional), et enfin lesavec le Ministère de la Justice.avec 17 serveurs et 12 domaines saisis, plus de 50 appareils électroniques récupérés, 300 000 euros en espèces et en cryptomonnaie confisqués. Elle a également abouti à, soupçonnés d’avoir engrangé près d’un million d’euros de bénéfices illégaux.