Il se filme en selfie pour faire son testament, à sa mort la justice le refuse

Pourquoi ? Parce que selon la loi, un testament doit être un document écrit et signé, ce qu’une vidéo ne permet pas. Résultat : c’est sa fille, Alexia Beck, qui hérite, en vertu des règles de succession par défaut. Jason Beck, le frère, n’en revient toujours pas., dit-il. Une déclaration qui en dit long sur la rigidité des lois successorales américaines.Outre-Atlantique, les règles varient d’un État à l’autre. Certains acceptent les testaments olographes, écrits à la main, même sans témoins. D’autres, comme le Michigan , ont déjà validé un testament numérique rédigé dans une application. Mais pour l’instant, les vidéos et enregistrements audio ne passent pas., car les risques de fraude et de falsification sont jugés trop élevés avec les nouveaux outils numériques.En France, les règles sont très strictes et ne laissent aucune place à l’interprétation. Trois formes de testaments sont reconnues :Le testament olographe, le plus simple et le plus courant, doit être écrit à la main, daté et signé par le testateur. Pas besoin de témoins.Le testament authentique, rédigé par un notaire en présence de deux témoins ou d’un autre notaire, offre une sécurité juridique maximale.Enfin, le testament mystique, plus rare, est remis clos et scellé à un notaire.. Si vous voulez éviter les mauvaises surprises ou des conflits familiaux, mieux vaut consulter un notaire pour vous assurer que vos volontés seront respectées.Le cas de Jesse Beck est loin d’être isolé. Avec la digitalisation de nos vies, on pourrait penser qu’un message vidéo ou un texte envoyé par téléphone suffirait à formaliser ses dernières volontés. Mais dans la majorité des pays, le papier reste la norme.. Écrire ses volontés sur un bout de papier peut sembler archaïque, mais c’est encore ce qui vous protégera le mieux juridiquement. Alors, plutôt que de compter sur une vidéo spontanée ou un texto, prenez le temps de rédiger un vrai testament (ou d’en parler à votre notaire).