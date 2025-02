La France créé un institut public pour surveiller l’IA

Une autorité sans pouvoir réglementaire

L'institut ne va pas introduire de nouvelle structure juridique, mais se base sur quatre institutions existantes, spécialisées dans le numérique et la sécurité. Ce regroupement vise à mutualiser les expertises et à renforcer la capacité d’anticipation des risques IA :

• L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), experte en cybersécurité.

• L’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), acteur majeur de la recherche en IA.

• Le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), qui œuvre sur les standards et la fiabilité technologique.

• Le Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN), dédié à l’analyse des impacts du numérique.



L'objectif : sécuriser l'IA

On attend de voir comment cet institut va pouvoir concrètement influer sur les pratiques industrielles et encadrer les innovations, le tout sans pouvoir réglementaire direct. Il n'est toujours pas impuissant mais son efficacité dépendra de sa capacité à éclairer d'autres autorités ainsi que l'ensemble des acteurs sur les risques et les meilleures pratiques en matière d’IA.

Contrairement à un régulateur classique (comme la Cnil ou l'Arcom), l’INESIA ne disposera pas d’un pouvoir contraignant sur les développements en IA. Sa mission principale sera d’, et de mettre en lumière les enjeux de sécurité. Cette approche souligne la volonté de la France de, en garantissant un cadre de développement maîtrisé de l’intelligence artificielle.L’INESIA sera sous la responsabilité conjointe de deux grandes instances : d'un côté, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), rattaché au Premier ministre, et, de l'autre, la Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.. Cette déclaration, soutenue par l’UE et des pays leaders en technologie (États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Canada, Corée du Sud, Singapour, etc.), met l’accent sur la nécessité d’encadrer l’IA tout en favorisant l’innovation.Dans cette continuité, la France accueillera un sommet mondial sur l’action en IA les, un événement stratégique où seront abordés les défis et les opportunités de cette technologie. Son annonce à quelques jours de cet évènement n'est bien évidemment pas neutre puisque le pays entend devenirCette initiative pourrait influencer les futures régulations européennes et internationales sur l’intelligence artificielle.