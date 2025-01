OpenAI accuse Deepseek de l’avoir pillé !

Une technique controversée au cœur du conflit

Il y a des preuves substantielles que DeepSeek a distillé les connaissances des modèles OpenAI, et je ne pense pas qu’OpenAI en soit très heureux

Il reste donc à savoir si cela ne va pas s'orienter vers un nouveau procès, voire une nouvelle interdiction -par le biais d'une loi- vu que l'administration aux commandes semble vouloir renforcer le poids des USA. Make America Great Again !



D'après le, le cœur du problème réside dans une pratique appelée. Il s'agit d'uned’un modèle de grande taille (modèle professeur) vers un modèle plus petit et plus efficace (modèle élève). Elle est largement utilisée dans le domaine de l’IA, notamment pour rendre des modèles de traitement du langage naturel (comme les grands modèles de langage) plus accessibles et performants en conditions réelles.La question est évidemment de pouvoir mesurer la part d'apprentissage et la part de copie... Mais, OpenAI estime que DeepSeek a franchi uneen l’utilisant pour créer un modèle rival sans autorisation.. Il n'aurait utilisé que 5,6 millions de dollars, une fraction des investissements massifs réalisés par OpenAI ou Google.(surtout avec la volonté du président de renforcer l'économie américaine et les tensions socio-politico-économiques avec la Chine). Interrogé sur la question, David Sacks, conseiller à la Maison-Blanche sur l’IA, a déclaré . A titre d'exemple, Nvidia, le géant des semi-conducteurs, a vu la valeur de ses actions chuter de 17 % lundi, effaçant 589 milliards de dollars de sa capitalisation en une seule journée. Cette dégringolade s’explique par l’inquiétude des investisseurs quant à l’intérêt d’investir massivement dans du matériel d’IA si des modèles peu coûteux parvenaient à rivaliser avec ceux nécessitant des infrastructures lourdes. La question serait totalement différente si des preuves du pillage étaient apportées.. Dès août dernier, des comptes suspects auraient été bloqués, et les entreprises estiment aujourd’hui qu’ils étaient liés à DeepSeek. Toutefois, ni OpenAI ni Microsoft n’ont fourni de détails concrets sur les preuves en leur possession.