La folie DeepSeek ! Cette nouvelle IA chinoise pourrait-elle détrôner ChatGPT ?

Un marché sous tension, Nvidia en première ligne

Ce lundi 27 janvier, DeepSeek a présenté “Janus-Pro”, un modèle multimodal open-source dédié à la génération et à la compréhension d’images -une version optimisée de ses modèles d’IA, lancés fin 2024. Parmi eux, Janus-Pro se distingue par sa capacité à analyser et produire des images d’un réalisme saisissant à partir de simples requêtes. D’après les documents de recherche, Janus-Pro dépasserait les performances de DALL-E 3 d’OpenAI et de Stable Diffusion XL de Stability AI.

Une mise en garde de Donald Trump

Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre avance dans l’intelligence artificielle face à la Chine. Les géants technologiques doivent répondre à ce défi, ou nous interviendrons pour protéger nos intérêts stratégiques

Cette réaction est instinctive face à une nouveauté qui bouleverse les perspectives établies. Il s’agit en quelque sorte de tirer d’abord et de poser des questions ensuite

Les inquiétudes portent notamment sur la compétitivité des groupes américains face à une solution chinoise plus abordable, qui pourrait rapidement gagner des parts de marché. La question d'un développement trop rapide, d'une dépendance désormais accrue de la part des consommateurs et de l'éclatement de la bulle IA planent avec plus de noirceur sur les marchés.

DeepSeek - Assistant IA 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 Télécharger

La Bourse de New York a connu une journée contrastée, marquée par une chute de l’indice Nasdaq (-3,07%) et un recul de l’indice S&P 500 (-1,46%), tandis que le Dow Jones a réussi à se maintenir en territoire positif (+0,65%). En effet,, la firme redescendant de la première à la troisième place des plus grandes capitalisations mondiales, derrière Apple et Microsoft.Cette chute brutale s’explique par l’émergence de DeepSeek, une start-up chinoise qui bouscule les positions dominantes des acteurs américains grâce à son agent conversationnel performant et peu coûteux.. Cette innovation réduit considérablement les coûts opérationnels et pourrait bouleverser le marché. Or, on le sait, une IA coûte cher, très cher à développer et à entrainer.Ce week-end,Forcément, ce succès fulgurant inquiète les entreprises américaines, notamment Nvidia, qui a profité jusqu’à présent de l’essor des solutions gourmandes en ressources matérielles pour asseoir sa domination. De son côté,, où les technologies ne sont plus seulement des produits commerciaux, mais également des leviers stratégiques dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Bien évidemment, cela n'est pas sans rappeler l'autre dossier chaud du moment, celui de TikTok.Dans ce contexte,-dit aussi indice de la peur des marchés boursiers- a bondi de 20,54%. Précisons que ce dernier est utilisé pour mesurer la nervosité des marchés, il augmente généralement en cas de turbulences et de baisse des prix. Ce à quoi répond Art Hogan, de B. Riley Wealth Management :