L'ex-CEO d'Intel, Pat Gelsinger, a choisi DeepSeek pour sa nouvelle startup

Pourquoi Deepseek

La folie DeepSeek

, affirmant que ses ingénieurs chez Gloo l’utilisent déjà et qu’ils auraient pu opter pour o1 d’OpenAI, mais ont préféré R1. Il ne manque pas d'expliquer ce choix : DeepSeek R1 est open source, contrairement aux solutions fermées d’OpenAI. Cette décision marque un tournant dans le secteur de l’IA et illustre l’attrait croissant des modèles open source face aux alternatives propriétaires.Pour justifier son choix,: la baisse des coûts qui favorise une adoption plus large, le modèle fermé serait un frein à l'innovation. S'ils avaient voulu utiliser OpenAI, ils n’auraient eu accès à ses modèles que via des API, limitant ainsi leur flexibilité et leur indépendance., où personne ne faisait vraiment attention à cette startup montée dans un labo universitaire de Shanghai. Pourtant, elle a lancé un modèle de raisonnement avancé qui rivalise avec les solutions les plus performantes du marché.. Un exploit, surtout face aux géants de l’IA qui dépensent des milliards dans des infrastructures massives pour développer leurs propres modèles. Ce qui a généré un lundi noir à WallStreet chez toutes les firmes techs, sauf Apple.Dans un contexte où les coûts d’accès à l’IA explosent, l’approche de DeepSeek tendrait à prouver que l’innovation peut se faire avec des moyens plus réduits, mais tout aussi efficaces. Evidemment cela fait peur, très peur aux acteurs actuels dont les frais de fonctionnement sont tout aussi exponentiels que la croissance de l'IA.