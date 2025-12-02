Gemini débarque dans Opera One et Opera GX pour 80 millions d’utilisateurs

Image Opera

Gemini s’invite dans Opera One et GX

Un moteur IA repensé pour la vitesse : +20 % de performance

agentic-based engine

Quid de la confidentialité ?

l’IA redéfinit la manière dont les internautes interagissent avec le web. Grâce à notre partenariat avec Google, nous offrons les expériences que les utilisateurs attendent, gratuitement, directement dans Opera One et GX, tandis que les utilisateurs avancés d’Opera Neon ont déjà accès à Gemini 3 Pro

Qu'en penser ?



Avec cette annonce, Opera cherche clairement à capitaliser sur l’évolution rapide du web vers des expériences intelligentes, guidées par des agents IA capables de résumer, analyser ou automatiser. Face à Chrome, Safari et Firefox, Opera joue la carte de l’innovation rapide et du partenariat stratégique avec Google, tournant le dos à une approche maison, comme celle d’Apple et Siri, ou d’OpenAI avec ChatGPT.



Pour les 80 millions d’utilisateurs d’Opera One et GX, l’arrivée de Gemini est une manière d’accéder à une IA intégrée — et surtout gratuite. Il convient désormais d'attendre pour voir si cette intégration séduira au-delà de la communauté déjà convaincue, à l’heure où les navigateurs se transforment, peu à peu, en assistants personnels.

Jusqu’ici, les fonctions les plus avancées d’Opera étaient réservées à Neon.Cette intégration permet des, la comparaison d’onglets (idéal pour trier plusieurs sources ou recherches),, le tout en tenant compte du contexte de navigation en temps réel. Ce positionnement place Opera dans une logique très différente de Chrome ou Safari, où l’IA reste encore cloisonnée à des assistants ponctuels.. La firme compte sur la puissance de l'agent, capable de comprendre l’intention de l’utilisateur pour automatiser certaines tâches.Le résultat annoncé serait de l'ordredans les réponses de l’IA. L’intégration de la voix est également renforcée au niveau des entrées vocales, de la génération vocale, et de l'analyse avancée de contenus multimédias. Opera devient ainsi l’un des premiers navigateurs à proposer nativement une IA multimodale complète, sans passer par une extension tierce.Dans un, Opera insiste sur un point sensible : l’utilisateur gardera lesur ce qui est envoyé au modèle IA. Les paramètres depermettent notamment de désactiver l’analyse contextuelle, d'empêcher l’accès aux fichiers locaux ; ou encore de bloquer les données multimédia sensibles. Cette approche entend trancher avec certains concurrents, où lconcernant les données utilisées pour améliorer les modèles.Selon Per Wetterdal, EVP Commercial chez Opera,: faire du navigateur le hub central de l’IA, avant même les moteurs de recherche ou les assistants autonomes.