Bulle IA et quantique : la tech face à une double spéculation sans précédent

On en dit quoi ?



On assiste visiblement à une double spéculation qui rappelle les excès de la fin des années 1990. Le problème, c'est que l'informatique quantique n'a pas encore atteint sa maturité commerciale, et que les retours sur investissement de l'IA tardent à se concrétiser. Les 325 milliards que Meta, Alphabet, Microsoft et Amazon prévoient d'investir en 2025 dans l'IA pourraient bien ne jamais générer les profits espérés. Entre les promesses du quantique à deux ans de Gelsinger et les vingt ans de Huang, difficile de savoir qui aura raison. En attendant, les petits porteurs risquent de payer l'addition si la musique s'arrête. À quand un ratio prix/ventes raisonnable, ou est-ce trop demander à Wall Street ?