Bulle IA et quantique : la tech face à une double spéculation sans précédent
Par Vincent Lautier - Publié le
Les marchés financiers s'affolent autour de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique. Entre valorisations délirantes et revenus quasi inexistants, certains analystes redoutent un scénario catastrophe. L'ancien PDG d'Intel prédit même que le quantique fera éclater la bulle IA d'ici deux ans.
Des valorisations déconnectées de la réalité
Les chiffres donnent le vertige. Pour comprendre l'ampleur de la spéculation, il faut regarder le ratio entre la valeur boursière d'une entreprise et ce qu'elle gagne réellement. Quantum Computing Inc. vaut en Bourse 9 675 fois ses revenus annuels, alors que l'entreprise ne génère que 263 000 dollars par an. Pour donner un ordre d'idée, Amazon au sommet de la bulle internet en 2000 affichait un ratio de 31, et c'était déjà considéré comme délirant. IonQ a vu son action bondir de 829 % en un an pour atteindre une valorisation de 24 milliards de dollars, alors que ses revenus ne devraient pas dépasser 91 millions en 2025. Rigetti pèse 17 milliards en Bourse pour seulement 8 millions de chiffre d'affaires prévu cette année. Même constat côté IA : OpenAI prévoit 13 milliards de revenus en 2025, bien loin des 1 000 milliards déjà investis dans le secteur par les géants de la tech.
Un débat qui oppose les titans de l'industrie
Pat Gelsinger, ancien PDG d'Intel, affirme que l'informatique quantique va mettre un terme brutal à l'âge d'or des GPU et à la bulle IA. Il estime que cette technologie sera opérationnelle dans deux ans, là où Jensen Huang de Nvidia promet encore vingt ans de patience. Gelsinger avance que les systèmes quantiques vont dévorer les problèmes d'inférence complexes que les machines actuelles ne peuvent pas traiter. Google compare d'ailleurs les progrès actuels du quantique à ceux de l'IA il y a cinq ans, signe que la course s'accélère.
Les analystes tirent la sonnette d'alarme
Morgan Stanley prévoit des baisses potentielles de 60 % pour IonQ et Rigetti si le sentiment des investisseurs s'inverse. Jim Cramer de CNBC qualifie Rigetti de pure spéculation. Sam Altman lui-même reconnaît l'existence d'une bulle autour de l'IA, tandis que Sundar Pichai de Google évoque un développement irrationnel. Selon une enquête Bloomberg, 54 % des professionnels estiment que l'industrie se trouve en territoire de bulle. Michael Burry, célèbre pour avoir prédit la crise de 2008, a pris des positions courtes sur Palantir et Nvidia.
On en dit quoi ?
On assiste visiblement à une double spéculation qui rappelle les excès de la fin des années 1990. Le problème, c'est que l'informatique quantique n'a pas encore atteint sa maturité commerciale, et que les retours sur investissement de l'IA tardent à se concrétiser. Les 325 milliards que Meta, Alphabet, Microsoft et Amazon prévoient d'investir en 2025 dans l'IA pourraient bien ne jamais générer les profits espérés. Entre les promesses du quantique à deux ans de Gelsinger et les vingt ans de Huang, difficile de savoir qui aura raison. En attendant, les petits porteurs risquent de payer l'addition si la musique s'arrête. À quand un ratio prix/ventes raisonnable, ou est-ce trop demander à Wall Street ?