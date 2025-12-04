Amazon retire ses doublages d'anime générés par IA après un tollé général

On en dit quoi ?



On voit bien qu'Amazon a sous-estimé la réaction des fans d'anime, un public particulièrement attaché à la qualité des doublages et au travail des artistes. Le retrait express montre que l'entreprise a compris son erreur, mais le silence radio qui accompagne cette décision montre un certain malaise. Difficile de ne pas remarquer le paradoxe : un géant de la tech capable de développer des IA sophistiquées, mais incapable de produire un doublage qui ne fasse pas fuir son audience.