Amazon retire ses doublages d'anime générés par IA après un tollé général
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon vient de faire machine arrière sur ses doublages d'anime générés par intelligence artificielle. Après un week-end marqué par une vague de critiques, la plateforme a discrètement retiré les pistes audio IA de plusieurs séries populaires comme Banana Fish, No Game No Life et Vinland Saga. Les comédiens de doublage dénoncent dans la foulée une insulte à leur profession.
Pendant les fêtes de Thanksgiving aux US, Prime Video a lancé en catimini un programme bêta proposant des doublages en anglais et en espagnol générés par IA sur plusieurs animes de son catalogue. Les utilisateurs ont rapidement repéré une option intitulée AI beta dans les paramètres de langue. Le problème : le résultat était catastrophique. Les voix synthétiques étaient monotones, dénuées de toute émotion et parfois même glitchées. Des scènes dramatiques se retrouvaient doublées avec l'intonation d'un assistant vocal basique. Les clips ont fait le tour des réseaux sociaux, provoquant l'indignation des fans d'anime.
La réaction du milieu professionnel a été immédiate et virulente. Le syndicat américain des comédiens de doublage a qualifié ces doublages de
Face à l'ampleur du bad buzz, Amazon a retiré les doublages IA en anglais quelques jours seulement après leur apparition. Banana Fish se retrouve désormais sans aucun doublage anglais sur la plateforme, les spectateurs devant se contenter de la version originale sous-titrée. Les versions espagnoles générées par IA sont toutefois disponibles sur certains titres. Amazon n'a fait aucune déclaration officielle sur cette expérimentation ratée. De son côté, Crunchyroll a profité de l'occasion pour réaffirmer son engagement à ne pas utiliser d'IA dans ses doublages (mais jusqu'à quand ?).
On voit bien qu'Amazon a sous-estimé la réaction des fans d'anime, un public particulièrement attaché à la qualité des doublages et au travail des artistes. Le retrait express montre que l'entreprise a compris son erreur, mais le silence radio qui accompagne cette décision montre un certain malaise. Difficile de ne pas remarquer le paradoxe : un géant de la tech capable de développer des IA sophistiquées, mais incapable de produire un doublage qui ne fasse pas fuir son audience.
Un programme bêta qui tourne au fiasco
Pendant les fêtes de Thanksgiving aux US, Prime Video a lancé en catimini un programme bêta proposant des doublages en anglais et en espagnol générés par IA sur plusieurs animes de son catalogue. Les utilisateurs ont rapidement repéré une option intitulée AI beta dans les paramètres de langue. Le problème : le résultat était catastrophique. Les voix synthétiques étaient monotones, dénuées de toute émotion et parfois même glitchées. Des scènes dramatiques se retrouvaient doublées avec l'intonation d'un assistant vocal basique. Les clips ont fait le tour des réseaux sociaux, provoquant l'indignation des fans d'anime.
La colère des comédiens de doublage
La réaction du milieu professionnel a été immédiate et virulente. Le syndicat américain des comédiens de doublage a qualifié ces doublages de
AI slop. Daman Mills, connu pour avoir doublé Frieza dans Dragon Ball Super, a dénoncé une insulte massive envers les artistes. Il a d'ailleurs annulé son abonnement Prime, suivi par d'autres acteurs comme Damien Haas. Pour Mills, le choix est d'autant plus incompréhensible que Vinland Saga possède déjà deux pistes de doublage humain qu'Amazon aurait simplement pu utiliser. Le message est clair : même une entreprise qui pèse 2 500 milliards de dollars préfère visiblement rogner sur les coûts plutôt que de rémunérer des artistes.
Un retrait rapide mais discret
Face à l'ampleur du bad buzz, Amazon a retiré les doublages IA en anglais quelques jours seulement après leur apparition. Banana Fish se retrouve désormais sans aucun doublage anglais sur la plateforme, les spectateurs devant se contenter de la version originale sous-titrée. Les versions espagnoles générées par IA sont toutefois disponibles sur certains titres. Amazon n'a fait aucune déclaration officielle sur cette expérimentation ratée. De son côté, Crunchyroll a profité de l'occasion pour réaffirmer son engagement à ne pas utiliser d'IA dans ses doublages (mais jusqu'à quand ?).
On en dit quoi ?
On voit bien qu'Amazon a sous-estimé la réaction des fans d'anime, un public particulièrement attaché à la qualité des doublages et au travail des artistes. Le retrait express montre que l'entreprise a compris son erreur, mais le silence radio qui accompagne cette décision montre un certain malaise. Difficile de ne pas remarquer le paradoxe : un géant de la tech capable de développer des IA sophistiquées, mais incapable de produire un doublage qui ne fasse pas fuir son audience.