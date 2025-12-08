Grok 1, Médecins 0 : L'incroyable diagnostic qui a sauvé un homme de 49 ans.

On en dit quoi ?



Cette histoire me parle personnellement. Il y a une douzaine d'années, j'ai découvert que j'étais diabétique grâce à un article du Figaro sur lequel j'étais tombé par hasard. Je me posais des questions sur mes symptômes depuis des mois sans jamais faire le rapprochement. Si l'IA avait existé à l'époque, j'aurais probablement obtenu des pistes bien plus tôt en décrivant simplement ce que je ressentais. Quoi qu'il en soit, Grok et les autres chatbots peuvent rendre service, à condition de ne jamais oublier une règle d'or : consulter un vrai médecin reste indispensable. L'IA peut orienter, alerter, suggérer. Mais elle ne remplace pas un diagnostic professionnel.