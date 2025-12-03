Elon Musk prédit que l'IA réglera la dette américaine et rendra le travail optionnel

On en dit quoi ?



Elon Musk aime les prédictions audacieuses. Trois ans pour inverser l'inflation grâce à l'IA, ça reste très optimiste, même pour lui. Par contre, difficile de nier que la dette américaine (comme la française) pose un vrai problème quand les intérêts dépassent le budget de la défense. La question du travail optionnel est fascinante, mais elle soulève aussi des interrogations : que feront les gens de leur temps si travailler devient un hobby ? Et surtout, qui contrôlera ces robots qui produiront tout à notre place ? Au moins ça réglera peut-être notre histoire de retraites.