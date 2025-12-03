Elon Musk prédit que l'IA réglera la dette américaine et rendra le travail optionnel
Par Vincent Lautier - Publié le
Elon Musk a livré sa vision du futur lors d'un podcast. Selon lui, l'intelligence artificielle et la robotique sont la seule solution à la dette américaine de 38 000 milliards de dollars. Et d'ici 10 à 20 ans, travailler deviendra optionnel. Chouette !
Dans une interview diffusée sur le podcast de Nikhil Kamath, Elon Musk a tiré la sonnette d'alarme sur la situation financière des États-Unis. La dette nationale a dépassé les 38 000 milliards de dollars, plus du double de ce qu'elle était il y a dix ans. Mais le plus préoccupant, selon le patron de Tesla et SpaceX, c'est que les intérêts annuels de cette dette atteignent désormais près de 1 000 milliards de dollars, soit plus que le budget militaire américain. Pour Musk, les solutions politiques traditionnelles ne suffiront pas.
Musk estime que seule une augmentation massive de la productivité grâce à l'IA et à la robotique peut résoudre cette crise. Son raisonnement est simple : si la production de biens et services dépasse la création monétaire, les prix baissent mécaniquement. Il prédit d'ailleurs une déflation significative d'ici trois ans. Cette vision est partagée par certains économistes, comme Rick Rieder de BlackRock, qui considère que l'IA pourrait effectivement faire baisser les coûts unitaires tout en augmentant la production. Par contre, d'autres nuancent en parlant plutôt de désinflation que de déflation réelle.
Au-delà des questions économiques, Musk pousse la réflexion plus loin. Lors du Forum d'investissement américano-saoudien à Washington, il a déclaré que le travail deviendrait optionnel d'ici 10 à 20 ans. Les avancées de l'IA et de la robotique, notamment avec son robot Optimus, permettraient de couvrir pratiquement tous les besoins de la société. Travailler reviendrait alors à pratiquer un sport ou jouer à un jeu vidéo : une activité choisie pour le plaisir, pas par nécessité. Dans ce scénario, l'argent lui-même perdrait de sa pertinence.
Elon Musk aime les prédictions audacieuses. Trois ans pour inverser l'inflation grâce à l'IA, ça reste très optimiste, même pour lui. Par contre, difficile de nier que la dette américaine (comme la française) pose un vrai problème quand les intérêts dépassent le budget de la défense. La question du travail optionnel est fascinante, mais elle soulève aussi des interrogations : que feront les gens de leur temps si travailler devient un hobby ? Et surtout, qui contrôlera ces robots qui produiront tout à notre place ? Au moins ça réglera peut-être notre histoire de retraites.
