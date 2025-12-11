Marre d’attendre Siri Intelligent ? MacPaw propose son assistant IA, en local sur le Mac
Par Laurence - Publié le
Eney, l’assistant IA pour Mac de MacPaw, revient dans une version profondément revue et corrigée : plus rapide, plus fiable, et surtout beaucoup plus respectueuse de la vie privée. Après plusieurs mois de travail sur son architecture interne, l’éditeur ukrainien dévoile une évolution majeure de son compagnon intelligent, désormais basé sur un moteur local plutôt que sur le cloud.
Présenté en mai dernier, Eney est intégré aussi bien aux applications MacPaw (ClearVPN, CleanMyMac…) qu’aux services tiers de l’écosystème Setapp. Il s'agit d'un assistant IA intégré au Mac, capable d’exécuter des commandes en langage naturel — ouvrir un document, retoucher une image, résumer une réunion Zoom, activer un VPN, ou encore transférer des fichiers vers Google Drive. Le but était d'accélérer les petites tâches chronophages en évitant de lancer différentes applications pour réaliser des opérations simples.
Face aux retours des premiers utilisateurs, MacPaw a décidé de revoir totalement le fonctionnement d’Eney. La nouvelle version repose désormais sur ELIX (Eney Local Intelligence MLX), un moteur d’intelligence locale exécuté directement sur le Mac.
Ce changement apporte davantage de confidentialité. Le raisonnement, la recherche contextuelle, l’historique de conversation et l’exécution des commandes restent désormais sur l’appareil, sans transiter vers les serveurs d’Apple ou de MacPaw.
Le traitement local sera plus rapide, réduisant les latences, et rendant l’assistant beaucoup plus réactif. Enfin, autre avantage, ce système envoie moins de données dans le cloud et Eney ne basculera vers un modèle en ligne que pour des tâches nécessitant des services externes (API tierces, téléchargements de nouveaux modules…).
Cette nouvelle architecture prépare aussi l’arrivée d’une fonctionnalité clé :
un système de mémoire permettant à Eney de se souvenir des interactions précédentes. Cela devrait permettre d'éviter les répétitions et rendre l’assistant plus contextuel, capable par exemple de reprendre une tâche exactement là où elle avait été interrompue.
La nouvelle version d’Eney est disponible dès à présent et en exclusivité sur Setapp, la plateforme d’apps par abonnement de MacPaw. Une bêta publique est prévue pour le printemps 2026, avec davantage d’intégrations, notamment Google Drive, Google Docs, Google Calendar et ce nouvelles apps MacPaw et Setapp à venir.
Télécharger Eney
Eney représente une nouvelle génération d’assistants IA : plus rapide, plus respectueux de la vie privée et mieux intégré à l’écosystème natif du Mac. Cette approche s’inscrit dans une tendance de fond : la montée des IA locales (la même logique qu'Apple Intelligence), plus sécurisées et mieux adaptées aux usages quotidiens..
