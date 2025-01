MacPaw dévoile un assistant IA révolutionnaire sur Mac

Eney : votre nouvel allié numérique

Parmi les fonctionnalités phares, on trouve :



• Envoyer des e-mails sur commande.

• Convertir des formats de fichiers en quelques clics.

• Désinstaller des applications proprement et efficacement.

• Nettoyer votre Mac, optimisant ainsi ses performances.

• Écrire et organiser des notes pour rester productif.

• Découper des vidéos rapidement.

• Télécharger des vidéos directement depuis des plateformes en ligne.

• Trier vos e-mails non lus, un vrai gain de temps.

• Extraire l’audio d’une vidéo sans complication.



Disponibilité et perspectives

Siri a décidément tout à craindre des nouveaux assistants qui arrivent sur le marché.Grâce à une interface minimaliste et une intégration très travaillée, il permet de réaliser une multitude de tâches rapidement, et directement depuis une petite fenêtre accessible sur votre bureau.En effet,, permettant à Eney de proposer des intégrations fluides et puissantes. Certaines applications tierces afficheront mêmeDans une société où les assistants IA deviennent légion et reposent souvent sur des traitements dans le cloud,. Comme Apple, MacPaw a misé sur un système fermé.. Ainsi les documents et informations personnelles ne quitteront jamais la machine, garantissant une sécurité maximale sans compromis sur les performances., mais les utilisateurs intéressés peuvent dès maintenant s’inscrire à une liste d’attente pour recevoir des mises à jour exclusives. Une bande-annonce officielle, disponible sur YouTube, offre un premier aperçu de cet assistant IA prometteur.