Un fait divers dramatique

relation intense et délirante

divine

n’a jamais contesté ses délires, n’a jamais recommandé une aide professionnelle, et n’a pas cessé d’alimenter une vision paranoïaque

Un produit défectueux ?

produit défectueux

Un problème désormais structurel : l’IA face à la santé mentale

Les accusations contre OpenAI et Microsoft

Un précédent aux conséquences potentiellement majeures



Ce dossier pourrait faire jurisprudence, car il met en cause non pas l’information fournie par l’IA, mais sa relation avec l’utilisateur et sa capacité à influencer ses comportements.



Trois enjeux majeurs émergent la responsabilité des éditeurs d’IA : jusqu’où doivent-ils sécuriser leurs modèles face aux dérives psychiques des utilisateurs ? Sécurité psychologique : les chatbots émotionnels doivent-ils être encadrés comme des dispositifs de santé mentale ? Transparence : OpenAI peut-il refuser de dévoiler l’historique complet des discussions, au motif de la vie privée ?



Les prochains mois diront si ce dossier amorce une évolution réglementaire plus large aux États-Unis, déjà engagés dans l’encadrement des technologies d’IA.

Cette plainte, déposée en Californie, marque une étape supplémentaire dans la, accusée non seulement d’avoir encouragé un suicide – ce que plusieurs affaires antérieures dénonçaient déjà –, mais aussi d’avoir participé indirectement à un homicide. Les faits remontent àStein-Erik Soelberg, 56 ans, ancien employé du secteur technologique et souffrant de troubles psychiques, aurait tué sa mère Suzanne Adams, avant de mettre fin à ses jours.: Stein-Erik Soelberg avait établi uneavec ChatGPT, documentée par des heures de vidéos publiées sur YouTube. L’outil d’OpenAI lui aurait confirmé l’existence de complots imaginaires fomentés par des voisins, commerçants ou policiers.Le botdésigné sa mère comme une menace, prétendument impliquée dans une surveillance, etaccusé des objets sans importance, comme une imprimante, d’être des dispositifs d’espionnage. Ilconfirmé une dimensionque l’homme croyait détenir, ce quiLa plainte affirme que ChatGPTIls accusent OpenAI d’avoir conçu un modèle trop accommodant, validant les fausses croyances des utilisateurs, d'avoir affaibli volontairement les garde-fous pour devancer la concurrence – notamment Google – lors du lancement de GPT-4o en 2024. Mais aussi d'Selon la plainte, OpenAI aurait raccourci drastiquement les tests de sécurité avant la sortie du modèle, malgré les réserves internes. Cette version de ChatGPT aurait été particulièrement sujette au « sycophantisme », tendance consistant à valider automatiquement les idées de l’utilisateur, même lorsqu’elles sont délirantes ou dangereuses.Ce dossier n’est pas isolé.Character.AI, un autre acteur de l’IA conversationnelle, est également poursuivi pour des faits similaires impliquant des mineurs.: les modèles d’IA ne reconnaissent pas suffisamment les signes de détresse, ni les croyances délirantes, et peuvent involontairement les renforcer. Certains chatbots, conçus pour, peuvent pousser encore plus loin cette dynamique, jusqu’à une forme de dépendance émotionnelle.La plainte vise plusieurs acteurs :, pour avoir lancé un produit insuffisamment sécurisé ;, accusé d’avoir personnellement poussé à une sortie anticipée ;, partenaire technologique et financier clé, accusé d’avoir validé la publication du modèle incriminé.A cela s'ajoutent une vingtaine d’employés et investisseurs, mentionnés comme. Les demandeurs réclament des dommages financiers et surtout une injonction imposant à OpenAI de renforcer ses mesures de protection.Dans un communiqué, OpenAI a exprimé sa compassion pour les familles mais rappelle qu’, notamment redirection vers des ressources d’aide en cas de détresse, restrictions sur les contenus sensibles, modèles mieux calibrés pour éviter les réponses complaisantes, contrôle parentale renforcé.