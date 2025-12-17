Qu'est-ce que l'US Tech Force ? Non ce n'est pas une nouvelle série TV...

1 000 profils recrutés pour moderniser l’État

Plusieurs médias américains interprètent toutefois cette initiative comme une tentative de reconquérir une partie de l’expertise technologique perdue ces dernières années, notamment après les réorganisations brutales menées par le Department of Government Efficiency (DOGE) sous l’impulsion d’Elon Musk. Les coupes opérées dans certaines équipes techniques fédérales avaient alors suscité de vives critiques, accusant l’administration d’affaiblir durablement ses capacités internes. Avec le lancement de l’US Tech Force, Washington semble vouloir corriger le tir, en reconstruisant une filière de talents capable de soutenir, sur le long terme, ses ambitions numériques et stratégiques face à la concurrence internationale.

Après avoir licencié à tour de bras, voilà une initiative en sens inverse ! Pilotée par l’Office of Personnel Management (OPM), l’agence chargée des ressources humaines de l’État fédéral, cette dernière vise àDans un premier temps, l’OPM prévoit de recruter 1 000 personnes en début de carrière — ingénieurs logiciels, data scientists, chefs de projet et spécialistes de l’IA — pour un programme de deux ans. Ces recrues seront déployées au sein de différentes agences fédérales, en fonction des besoins définis par leurs directions respectives.Le programme prévoit également une: des entreprises technologiques pourront recommander des managers juniors acceptant de prendre un congé temporaire de leur poste pour rejoindre la US Tech Force, apportant ainsi leur expertise au service public., parmi lesquels l’intégration d’IA avancée dans les drones et systèmes militaires au sein du département de la Défense, le(plus connu sous l'acronyme IRS) et enfin l’amélioration des capacités d’analyse et de renseignement du département d’État grâce à l’IA.Cette initiative s’inscrit dans une. En juillet, Donald Trump avait déjà signé un plan d’action sur l’IA, axé sur le renforcement des infrastructures américaines et l’allègement de certaines régulations afin de préserver la compétitivité du pays face à la Chine et à l’Europe.Conscient de la guerre des talents qui oppose l’administration aux géants de la tech,Les salaires proposés devraient s’échelonner, un niveau inhabituellement élevé pour la fonction publique américaine.Tout au long du programme,, d’événements avec des dirigeants de la tech et de conseils en gestion de carrière. Une vingtaine de groupes technologiques ont déjà accepté de s’associer à l’initiative, parmi lesquels