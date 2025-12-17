Qu'est-ce que l'US Tech Force ? Non ce n'est pas une nouvelle série TV...
Par Laurence - Publié le
Face à la pénurie de compétences technologiques dans le secteur public et à la concurrence féroce du privé, le gouvernement américain a également décidé de muscler sa stratégie. L’administration vient en effet d'annoncer le lancement de la US Tech Force. Il s'agit d'un nouveau programme de recrutement et de développement de carrière destiné à attirer des jeunes talents de la tech et de l’intelligence artificielle au sein de l’administration fédérale.
Après avoir licencié à tour de bras, voilà une initiative en sens inverse ! Pilotée par l’Office of Personnel Management (OPM), l’agence chargée des ressources humaines de l’État fédéral, cette dernière vise à combler un déficit croissant de profils techniques dans les agences publiques.
Dans un premier temps, l’OPM prévoit de recruter 1 000 personnes en début de carrière — ingénieurs logiciels, data scientists, chefs de projet et spécialistes de l’IA — pour un programme de deux ans. Ces recrues seront déployées au sein de différentes agences fédérales, en fonction des besoins définis par leurs directions respectives.
Le programme prévoit également une collaboration inédite avec le secteur privé : des entreprises technologiques pourront recommander des managers juniors acceptant de prendre un congé temporaire de leur poste pour rejoindre la US Tech Force, apportant ainsi leur expertise au service public.
Les membres de la US Tech Force devraient travailler sur des projets stratégiques, parmi lesquels l’intégration d’IA avancée dans les drones et systèmes militaires au sein du département de la Défense, le développement de la plateforme Trump Accounts à l’Internal Revenue Service (plus connu sous l'acronyme IRS) et enfin l’amélioration des capacités d’analyse et de renseignement du département d’État grâce à l’IA.
Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation de l’État américain par l’IA, portée par la Maison-Blanche depuis plusieurs mois. En juillet, Donald Trump avait déjà signé un plan d’action sur l’IA, axé sur le renforcement des infrastructures américaines et l’allègement de certaines régulations afin de préserver la compétitivité du pays face à la Chine et à l’Europe.
Conscient de la guerre des talents qui oppose l’administration aux géants de la tech, Washington mise aussi sur la rémunération. Les salaires proposés devraient s’échelonner entre 130 000 et 195 000 dollars par an, un niveau inhabituellement élevé pour la fonction publique américaine.
Tout au long du programme, les participants bénéficieront de mentorat, d’événements avec des dirigeants de la tech et de conseils en gestion de carrière. Une vingtaine de groupes technologiques ont déjà accepté de s’associer à l’initiative, parmi lesquels Microsoft, Amazon, Meta, Adobe et xAI.
Plusieurs médias américains interprètent toutefois cette initiative comme une tentative de reconquérir une partie de l’expertise technologique perdue ces dernières années, notamment après les réorganisations brutales menées par le Department of Government Efficiency (DOGE) sous l’impulsion d’Elon Musk. Les coupes opérées dans certaines équipes techniques fédérales avaient alors suscité de vives critiques, accusant l’administration d’affaiblir durablement ses capacités internes. Avec le lancement de l’US Tech Force, Washington semble vouloir corriger le tir, en reconstruisant une filière de talents capable de soutenir, sur le long terme, ses ambitions numériques et stratégiques face à la concurrence internationale.
1 000 profils recrutés pour moderniser l’État
Après avoir licencié à tour de bras, voilà une initiative en sens inverse ! Pilotée par l’Office of Personnel Management (OPM), l’agence chargée des ressources humaines de l’État fédéral, cette dernière vise à combler un déficit croissant de profils techniques dans les agences publiques.
Dans un premier temps, l’OPM prévoit de recruter 1 000 personnes en début de carrière — ingénieurs logiciels, data scientists, chefs de projet et spécialistes de l’IA — pour un programme de deux ans. Ces recrues seront déployées au sein de différentes agences fédérales, en fonction des besoins définis par leurs directions respectives.
Le programme prévoit également une collaboration inédite avec le secteur privé : des entreprises technologiques pourront recommander des managers juniors acceptant de prendre un congé temporaire de leur poste pour rejoindre la US Tech Force, apportant ainsi leur expertise au service public.
L’IA au cœur des projets fédéraux
Les membres de la US Tech Force devraient travailler sur des projets stratégiques, parmi lesquels l’intégration d’IA avancée dans les drones et systèmes militaires au sein du département de la Défense, le développement de la plateforme Trump Accounts à l’Internal Revenue Service (plus connu sous l'acronyme IRS) et enfin l’amélioration des capacités d’analyse et de renseignement du département d’État grâce à l’IA.
Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation de l’État américain par l’IA, portée par la Maison-Blanche depuis plusieurs mois. En juillet, Donald Trump avait déjà signé un plan d’action sur l’IA, axé sur le renforcement des infrastructures américaines et l’allègement de certaines régulations afin de préserver la compétitivité du pays face à la Chine et à l’Europe.
Des salaires compétitifs et un pied dans la Silicon Valley
Conscient de la guerre des talents qui oppose l’administration aux géants de la tech, Washington mise aussi sur la rémunération. Les salaires proposés devraient s’échelonner entre 130 000 et 195 000 dollars par an, un niveau inhabituellement élevé pour la fonction publique américaine.
Tout au long du programme, les participants bénéficieront de mentorat, d’événements avec des dirigeants de la tech et de conseils en gestion de carrière. Une vingtaine de groupes technologiques ont déjà accepté de s’associer à l’initiative, parmi lesquels Microsoft, Amazon, Meta, Adobe et xAI.
Qu'en penser ?
Plusieurs médias américains interprètent toutefois cette initiative comme une tentative de reconquérir une partie de l’expertise technologique perdue ces dernières années, notamment après les réorganisations brutales menées par le Department of Government Efficiency (DOGE) sous l’impulsion d’Elon Musk. Les coupes opérées dans certaines équipes techniques fédérales avaient alors suscité de vives critiques, accusant l’administration d’affaiblir durablement ses capacités internes. Avec le lancement de l’US Tech Force, Washington semble vouloir corriger le tir, en reconstruisant une filière de talents capable de soutenir, sur le long terme, ses ambitions numériques et stratégiques face à la concurrence internationale.