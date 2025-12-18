Le personnage IA de la pub McDonald's retirée revient pour se moquer de la marque

On en dit quoi ?



Cette histoire montre bien le paradoxe actuel de l'IA dans la publicité. Les marques veulent réduire leurs coûts en se passant d'acteurs humains, mais elles perdent au passage le contrôle sur leurs créations. McDonald's a voulu faire moderne, et se retrouve avec un personnage qui fait la promotion de la concurrence. C'est assez rigolo de voir une tentative de disruption se transformer en boomerang marketing.