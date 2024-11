Coca-Cola : une publicité de Noël générée par IA suscite la colère (vidéo)

Un hommage controversé à une campagne iconique

Real Magic AI

dystopie effrayante

Critiques sur la qualité et l’éthique de la production

Une défense fondée sur l’innovation et l’efficacité

combinant tradition et innovation

La parodie devrait vous plaire

Un débat plus large sur l’utilisation de l’IA

Coca-Cola a donc dévoilé une publicité de Noël générée par intelligence artificielle, s’inspirant de sa campagne emblématique de 1995, Holidays Are Coming. Le spot de 15 secondes montre des camions rouges traversant un paysage enneigé pour livrer des bouteilles de Coca-Cola. Sauf que voilà, un petit texte dans la vidéo, précisant qu’elle a été réalisée avec la technologie, a déclenché de vives critiques, c’est peu dire.Les réactions négatives se concentrent sur plusieurs aspects. D’un point de vue technique, des défauts visuels ont été relevés, comme des roues de camion qui ne tournent pas ou une représentation un peu foirée du Père Noël.Pour de nombreux observateurs, cette tendance est une menace pour les emplois dans les industries créatives. L’absence d’émotion humaine, critique récurrente faite à l’IA, a également été pointée du doigt comme étant un point faible de cette campagne.Face aux critiques, Coca-Cola défend sa démarche en expliquant que la publicité est le fruit d’une collaboration entre des créateurs humains et des outils d’IA.L’IA permettrait de développer des campagnes plus personnalisées et d’expérimenter de nouveaux formats tout en s’appuyant sur l’héritage de la marque. Selon Coca-Cola, cette approche incarne une vision tournée vers l’avenir,. Aucun doute que Coca-Cola a voulu sonder les réactions de ses consommateurs à travers cette campagne, histoire de prendre la température de son utilisation future de l’ IA dans ses productions.La controverse autour de cette publicité rejoint le débat permanent sur l’intégration de l’IA dans les domaines créatifs. Si certaines entreprises, comme Nike ou ToysUs, ont également exploré ces technologies, les réactions sont toujours mitigées.De l’autre, elle suscite des craintes, très justifiées, sur la perte de la touche humaine et à l’impact sur les emplois artistiques.On vous conseille aussi de jeter un oeil à cette parodie de la dite publicité, aussi générée sur IA, et publiée sur Reddit , qui est, comment dire, un peu perturbante !