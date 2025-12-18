Licenciements massifs : l'IA est-elle le vrai coupable ou l'excuse idéale des patrons ?

On en dit quoi ?



On assiste clairement à un moment charnière où les grandes entreprises commencent à invoquer l'IA pour justifier leurs restructurations, que ce soit sincère ou opportuniste. Par contre, difficile de démêler le vrai du faux dans cette accumulation d'annonces anxiogènes. Entre les études du MIT qui parlent de 20 millions d'emplois menacés et les économistes qui relativisent, le fossé est immense. Ce qui est sûr, c'est que le débat sur l'accompagnement des salariés et la formation devient urgent. Et vous, votre job est-il déjà en concurrence avec une IA, ou vous avez encore quelques années de répit ? Est-ce que c'est un sujet d'angoisse pour vous d'ailleurs, et comment faites-vous pour y faire face ?