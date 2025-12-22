Ces robots humanoïdes exécutent une chorégraphie incroyable lors d'un concert !
Lors de son concert à Chengdu le 19 décembre 2025, le chanteur sino-américain Wang Leehom a surpris son public en intégrant des robots humanoïdes comme danseurs sur scène, marquant un moment singulier entre technologie et spectacle vivant.
Le concert, qui faisait partie de la tournée Best Place Tour dans la ville de Chengdu (province du Sichuan), s’est tenu au Dong’an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium, une salle pouvant accueillir environ 18 000 spectateurs.
Au cours de la performance du morceau
Selon le site officiel de Wang Leehom, cette apparition robotique a été conçue comme un moment
La séquence de robots dansant avec des mouvements aussi fluides que les humains a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Même Elon Musk, a réagi à une vidéo de la performance publiée sur X, se targant d'un simple mais efficace Impressive — preuve de l'ampleur de l'intérêt suscité par l'événement au-delà des cercles musicaux.
L’intégration de robots humanoïdes sur une scène musicale a également relancé le débat sur leur place grandissante dans la culture populaire. De nombreux internautes ont partagé des clips du moment, souvent accompagnés de commentaires comparant ces robots aux projets rivaux de sociétés occidentales comme Tesla et Boston Dynamics.
Les robots utilisés sur scène seraient basés sur le modèle G1 d’Unitree, connu pour sa flexibilité, son équilibre dynamique et sa capacité à exécuter des routines programmées complexes. Au-delà de ce concert, Unitree a présenté ses robots comme étant capables d’un large éventail de tâches, allant de chorégraphies rythmées à des interactions plus générales avec l’environnement humain.
La performance de Chengdu illustre comment l’intelligence artificielle et la robotique avancée s’invitent désormais dans des contextes artistiques, bien loin des démonstrations techniques habituelles. Si ce genre d’apparitions sur scène reste peu courant, l’enthousiasme suscité et l’attention internationale qu’il a générée laissent penser que les robots pourraient bientôt faire partie intégrante des productions live à grand spectacle.
Au cours de la performance du morceau
Open Fire, six robots humanoïdes développés par Unitree Robotics ont rejoint les danseurs humains pour exécuter une chorégraphie synchronisée impressionnante. Les vidéos largement partagées montrent les machines effectuant des mouvements complexes, tels que des rythmes cadencés, des ondulations de bras, et même des
webster flipsacrobatiques en parfaite synchronisation avec la musique.
Selon le site officiel de Wang Leehom, cette apparition robotique a été conçue comme un moment
rare et inoubliable, fusionnant technologie avancée et performance live dans un spectacle visuel hors du commun.
La séquence de robots dansant avec des mouvements aussi fluides que les humains a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Même Elon Musk, a réagi à une vidéo de la performance publiée sur X, se targant d'un simple mais efficace
Impressive— preuve de l’ampleur de l’intérêt suscité par l’événement au-delà des cercles musicaux.
