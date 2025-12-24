Apple Intelligence devra échouer (oui oui) à 2 000 questions pour être autorisé en Chine

On en dit quoi ?



On savait qu'Apple faisait des compromis en Chine pour maintenir son accès au marché, mais là on atteint un sacré niveau. Le principe même de tester une IA sur sa capacité à ne pas répondre est quand même assez dingue. Quoi qu'il en soit, sur ces questions, Apple est dans une position inconfortable : soit accepter ces conditions et se faire critiquer sur les droits humains, soit renoncer à un marché gigantesque. Visiblement, le choix est fait.