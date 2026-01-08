Comment ? ChatGPT Health va pouvoir se connecter à l'app Santé d'Apple !
Par Laurence - Publié le
OpenAI annonce le lancement de ChatGPT Health, une nouvelle fonctionnalité pensée pour encadrer et améliorer les usages liés à la santé et au bien-être. Ce nouvel espace dédié s’appuie notamment sur une intégration avec Santé d'Apple, ainsi qu’avec d’autres services comme MyFitnessPal, Weight Watchers ou Function, afin de fournir des réponses plus contextualisées. Toutefois, sans jamais se substituer à un professionnel de santé.
Une expérience dédiée, centrée sur l’information et la préparation
Selon OpenAI, plus de 230 millions d’utilisateurs dans le monde posent chaque semaine des questions liées à la santé sur ChatGPT. Jusqu’ici, ces échanges avaient lieu dans l’interface classique du chatbot. ChatGPT Health vise désormais à offrir un cadre spécifique, clairement présenté comme un outil destiné à
accompagner, et non remplacer, le suivi médical, et non conçu pour le diagnostic ou le traitement.
OpenAI décrit ChatGPT Health comme
une expérience dédiée qui associe de manière sécurisée vos informations de santé à l’intelligence de ChatGPT, afin de vous aider à vous sentir mieux informé, préparé et confiant dans la gestion de votre santé. Concrètement, l’outil peut s’appuyer sur des données issues des services partenaires — à condition que l’utilisateur y consente explicitement. L’accès aux données est entièrement optionnel : chaque utilisateur choisit précisément quels services peuvent partager des informations avec ChatGPT Health, voire aucun.
Deux ans de développement avec des médecins
Pour concevoir cette fonctionnalité, OpenAI dit avoir travaillé pendant plus de deux ans avec plus de 260 médecins, exerçant dans 60 pays et couvrant des dizaines de spécialités. Ces experts ont fourni plus de 600 000 retours sur les réponses générées par l’IA, dans une trentaine de domaines liés à la santé.
Ce travail a notamment permis d’affiner la manière dont ChatGPT Health encourage une consultation médicale lorsque nécessaire, formule des réponses claires sans excès de simplification, et, enfin gère les situations sensibles, en mettant la sécurité au premier plan.
Et la confidentialité ?
Le fait que ChatGPT Health dispose d’un espace distinct s’explique aussi par des mesures de confidentialité renforcées. OpenAI met en avant deux engagements majeurs : une encryption dédiée et une isolation des données, afin de compartimenter strictement les conversations de santé, ainsi que la garantie que les échanges dans ChatGPT Health ne sont pas utilisés pour entraîner les modèles d'IA. Un point clé, alors que l’intégration avec des services comme Santé soulève naturellement des questions sur la protection des données personnelles.
Qu'en penser ?
ChatGPT Health est actuellement déployé auprès d’un nombre limité d’utilisateurs, avant une ouverture plus large à venir. Avec cette initiative, OpenAI s’attaque à un domaine sensible où l’IA peut jouer un rôle d’accompagnement précieux — à condition de rester clairement dans un cadre informatif et sécurisé. Il ne reste plus qu'à voir si les utilisateurs accepteront de partager leurs données Apple Health avec ChatGPT pour bénéficier de cette approche plus personnalisée.