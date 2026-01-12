Face à OpenAI, Google mise sur Gemini pour révolutionner l’e-commerce

Un assistant IA qui devient marchand virtuel

Partenariats avec des géants du commerce

Image Freepik

Une nouvelle ère du commerce conversationnel

agent-led commerce

Qu'en penser ?



Ce développement s’inscrit dans une compétition plus large entre Google, OpenAI et d’autres acteurs technologiques comme Microsoft, qui travaillent également sur des solutions d’IA capables de réaliser des achats ou des recommandations de produits au sein de leurs assistants. L’intégration d’achats en temps réel, de conseils personnalisés et de support client automatisé au sein d’un assistant IA marque une évolution majeure dans la manière dont les consommateurs interagiront avec les plateformes de vente en ligne. Elle pourrait transformer radicalement les parcours d’achat, rapprochant recommandation, consultation et transaction sous une même interface intelligente.

La nouvelle version professionnelle de Gemini, annoncée dimanche lors de la convention annuelle NRF 2026 à New York, promet d’. Elle entend en effet permettre de trouver, sélectionner et acheter des articles via l’IA elle-même, sans passer par des sites externes.Concrètement, l’utilisateur pourra demander à Gemini de chercher des produits, obtenir des conseils personnalisés, comparer des options et finaliser l’achat directement depuis le chat IA, sans basculer vers une autre application ou un site marchand., avec des capacités d’, qui permettent d’acheter certains produits sans quitter l’application, y compris des articles proposés par Etsy et des marchands Shopify.Pour accélérer ce mouvement,, à commencer par. Ce partenariat permet d’intégrer le catalogue de produits de Walmart et Sam’s Club directement dans les réponses de Gemini, avec des recommandations personnalisées basées sur l’historique d’achats des utilisateurs.Sont également concernésr. Ces derniers ont rejoint l’écosystème naissant de commercialisation directe via IA, en adoptant le Universal Commerce Protocol, un standard co-développé avec Google pour permettre aux agents IA de gérer toute la chaîne de vente.Ces fonctions de shopping AI sont d’abord disponibles pour les utilisateurs américains, avec, y compris la prise en charge de moyens de paiement comme PayPal.Cette stratégie s’inscrit dans ce que les experts appellent, à savoir des. Ceux-ci rendent l’expérience d’achat autonome au-delà de la simple recherche — une tendance que Google n’a cessée de développer depuis l’intégration du mode IA dans Search et le lancement de fonctions de comparaison de produits intelligentes basées sur son immense Shopping Graph.Le concept est assez simple : plutôt que de taper des mots-clés classiques, l’utilisateur peut poser des requêtes conversationnelles longues décrivant exactement ce qu’il souhaite, et l’IA compile ensuite pour lui des résultats, avis, comparatifs et options d’achat pertinentes.