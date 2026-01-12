Face à OpenAI, Google mise sur Gemini pour révolutionner l’e-commerce
Par Laurence - Publié le
En guise de résolutions pour 2026, Google entend se positionner comme un concurrent direct d’OpenAI. Après avoir transformé la recherche en ligne avec son assistant Gemini, la dernière évolution de sa plateforme IA va pousser plus loin l’intégration des achats, du service client et de la découverte de produits.
La nouvelle version professionnelle de Gemini, annoncée dimanche lors de la convention annuelle NRF 2026 à New York, promet d’unifier recherche de produits, achat et support client en une seule expérience conversationnelle. Elle entend en effet permettre de trouver, sélectionner et acheter des articles via l’IA elle-même, sans passer par des sites externes.
Concrètement, l’utilisateur pourra demander à Gemini de chercher des produits, obtenir des conseils personnalisés, comparer des options et finaliser l’achat directement depuis le chat IA, sans basculer vers une autre application ou un site marchand. Cette approche ambitionne de supprimer toutes frictions classiques du parcours d’achat en ligne et de proposer une expérience fluide et intuitive.
Une fonctionnalité similaire a déjà été lancée par OpenAI dans ChatGPT, avec des capacités d’Instant Checkout, qui permettent d’acheter certains produits sans quitter l’application, y compris des articles proposés par Etsy et des marchands Shopify.
Pour accélérer ce mouvement, Google a conclu des accords avec des acteurs majeurs du retail, renforçant sa stratégie e-commerce IA, à commencer par Walmart. Ce partenariat permet d’intégrer le catalogue de produits de Walmart et Sam’s Club directement dans les réponses de Gemini, avec des recommandations personnalisées basées sur l’historique d’achats des utilisateurs.
Sont également concernés Shopify, Target, ou encore Wayfair. Ces derniers ont rejoint l’écosystème naissant de commercialisation directe via IA, en adoptant le Universal Commerce Protocol, un standard co-développé avec Google pour permettre aux agents IA de gérer toute la chaîne de vente.
Ces fonctions de shopping AI sont d’abord disponibles pour les utilisateurs américains, avec un déploiement international dans les mois prochains, y compris la prise en charge de moyens de paiement comme PayPal.
Cette stratégie s’inscrit dans ce que les experts appellent
Le concept est assez simple : plutôt que de taper des mots-clés classiques, l’utilisateur peut poser des requêtes conversationnelles longues décrivant exactement ce qu’il souhaite, et l’IA compile ensuite pour lui des résultats, avis, comparatifs et options d’achat pertinentes.
Ce développement s’inscrit dans une compétition plus large entre Google, OpenAI et d’autres acteurs technologiques comme Microsoft, qui travaillent également sur des solutions d’IA capables de réaliser des achats ou des recommandations de produits au sein de leurs assistants. L’intégration d’achats en temps réel, de conseils personnalisés et de support client automatisé au sein d’un assistant IA marque une évolution majeure dans la manière dont les consommateurs interagiront avec les plateformes de vente en ligne. Elle pourrait transformer radicalement les parcours d’achat, rapprochant recommandation, consultation et transaction sous une même interface intelligente.
Un assistant IA qui devient marchand virtuel
La nouvelle version professionnelle de Gemini, annoncée dimanche lors de la convention annuelle NRF 2026 à New York, promet d’unifier recherche de produits, achat et support client en une seule expérience conversationnelle. Elle entend en effet permettre de trouver, sélectionner et acheter des articles via l’IA elle-même, sans passer par des sites externes.
Concrètement, l’utilisateur pourra demander à Gemini de chercher des produits, obtenir des conseils personnalisés, comparer des options et finaliser l’achat directement depuis le chat IA, sans basculer vers une autre application ou un site marchand. Cette approche ambitionne de supprimer toutes frictions classiques du parcours d’achat en ligne et de proposer une expérience fluide et intuitive.
Une fonctionnalité similaire a déjà été lancée par OpenAI dans ChatGPT, avec des capacités d’Instant Checkout, qui permettent d’acheter certains produits sans quitter l’application, y compris des articles proposés par Etsy et des marchands Shopify.
Partenariats avec des géants du commerce
Pour accélérer ce mouvement, Google a conclu des accords avec des acteurs majeurs du retail, renforçant sa stratégie e-commerce IA, à commencer par Walmart. Ce partenariat permet d’intégrer le catalogue de produits de Walmart et Sam’s Club directement dans les réponses de Gemini, avec des recommandations personnalisées basées sur l’historique d’achats des utilisateurs.
Sont également concernés Shopify, Target, ou encore Wayfair. Ces derniers ont rejoint l’écosystème naissant de commercialisation directe via IA, en adoptant le Universal Commerce Protocol, un standard co-développé avec Google pour permettre aux agents IA de gérer toute la chaîne de vente.
Ces fonctions de shopping AI sont d’abord disponibles pour les utilisateurs américains, avec un déploiement international dans les mois prochains, y compris la prise en charge de moyens de paiement comme PayPal.
Une nouvelle ère du commerce conversationnel
Cette stratégie s’inscrit dans ce que les experts appellent
agent-led commerce, à savoir des assistants IA capables de guider l’utilisateur de la découverte à l’achat. Ceux-ci rendent l’expérience d’achat autonome au-delà de la simple recherche — une tendance que Google n’a cessée de développer depuis l’intégration du mode IA dans Search et le lancement de fonctions de comparaison de produits intelligentes basées sur son immense Shopping Graph.
Le concept est assez simple : plutôt que de taper des mots-clés classiques, l’utilisateur peut poser des requêtes conversationnelles longues décrivant exactement ce qu’il souhaite, et l’IA compile ensuite pour lui des résultats, avis, comparatifs et options d’achat pertinentes.
Qu'en penser ?
Ce développement s’inscrit dans une compétition plus large entre Google, OpenAI et d’autres acteurs technologiques comme Microsoft, qui travaillent également sur des solutions d’IA capables de réaliser des achats ou des recommandations de produits au sein de leurs assistants. L’intégration d’achats en temps réel, de conseils personnalisés et de support client automatisé au sein d’un assistant IA marque une évolution majeure dans la manière dont les consommateurs interagiront avec les plateformes de vente en ligne. Elle pourrait transformer radicalement les parcours d’achat, rapprochant recommandation, consultation et transaction sous une même interface intelligente.