ChatGPT, Gemini, Copilot : que cherche l’Autorité de la concurrence ?

Un marché dynamique, mais déjà structurant

Des impacts potentiels sur l’économie réelle

Une consultation publique prévue en 2026

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de s, ainsi que de ses travaux récents sur les enjeux énergétiques et environnementaux liés à l’IA. Cette fois, le régulateur s’intéresse aux usages concrets des modèles, à travers les assistants conversationnels déployés auprès du grand public et des entreprises.En apparence, le marché des agents conversationnels se présente comme particulièrement dynamique, avec la coexistence de plusieurs acteurs majeurs.Le secteur est aujourd’hui structuré autour de quelques plateformes dominantes :Cette concentration soulève néanmoins de nombreuses interrogations sur la structure concurrentielle du marché, les modèles économiques retenus (abonnements, intégration aux services existants, captation de données) et les effets de levier dont disposent certains acteurs déjà très présents dans d’autres secteurs numériques.Les agents conversationnels ne se contentent plus de répondre à des questions : ils deviennent progressivement des intermédiaires incontournables entre les utilisateurs et les services numériques.L’un des axes majeurs de l’analyse portera sur leur utilisation dans le commerce en ligne, un phénomène émergent souvent qualifié de. Recherche de produits, recommandations personnalisées, comparaison de prix, voire passage à l’acte d’achat :En revanche, l’Autorité précise que, malgré les débats actuels sur la concurrence entre ces deux modes d’accès à l’information.Pour nourrir son analyse,Elle souhaite recueillir les contributions des acteurs du secteur, des entreprises utilisatrices, des chercheurs et des représentants de la société civile.Il pourrait servir de base à de futures recommandations, voire à des interventions réglementaires, dans un contexte où l’IA générative s’impose comme une infrastructure stratégique de l’économie numérique.Avec cette autosaisine, l’Autorité confirme sa volonté d’anticiper les effets de concentration et de dépendance liés à l’essor rapide des agents conversationnels, avant que leurs usages ne deviennent irréversibles.