Ciel ! Les Français ne peuvent plus se passer de l'IA générative

La France parmi les pays les plus avancés

L’entreprise comme moteur de l’adoption

Une fracture numérique toujours marquée à l’échelle mondiale

Qu'en penser ?



À travers ce rapport, Microsoft confirme ce que l'on sait déjà : l’IA générative n’est plus un phénomène marginal ou expérimental. Il n'est plus question de vivre sans mais avec et d'utiliser à bon escient. Elle s’impose progressivement comme un outil de productivité et de création transversal, dont l’adoption dépend autant des choix technologiques que des stratégies économiques et sociales mises en place par les États et les entreprises. Pour la France, l’enjeu sera désormais de transformer cet usage croissant en avantage durable, tout en veillant à réduire les inégalités d’accès et de compétences.

Selon le rapport,. Entre le premier et le second semestre 2025, son taux d’usage a progressé de 3,1 points, passant de 40,9 % à 44 % de la. Concrètement, cela veut dire que près d’un Français sur deux a utilisé au moins une fois un outil d’IA générative au cours de la seconde moitié de l’année.Avec ce score,, derrière les Émirats arabes unis (64 %), Singapour (60,9 %), la Norvège (46,4 %) et l’Irlande (44,6 %). Au second semestre 2025, on découvre, contre 40,9 % six mois plus tôt, confirmant une adoption rapide dans le monde professionnel.À titre de comparaison,, avec un taux d’adoption de 28,4 %, illustrant un décalage notable entre la perception du leadership technologique américain et les usages réels.D’abord, unont formalisé une stratégie IA, intégrant des outils d'IA générative dans les environnements de travail. Dans de nombreux cas, ces usages existaient déjà de manière informelle, via des pratiques de shadow AI, avant d’être progressivement encadrés et officialisés.Parallèlement,: rédaction, analyse de données, génération d’images, assistance au développement, mais aussi capacités multimodales, qui renforcent l’attractivité de ces outils auprès des salariés.Si la dynamique est globalement positive, le rapport met en lumière de fortes disparités régionales.. À la fin de l’année, près d’une personne sur six dans le monde avait donc utilisé un outil d’IA générative.. Les pays de l’hémisphère Nord, plus riches et plus numérisés, atteignent un taux d’adoption de 24,7 %, contre seulement 14,1 % dans les pays de l’hémisphère Sud. Cette fracture IA repose une question récurrente,, des infrastructures numériques et des politiques publiques d’accompagnement.