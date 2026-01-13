Ciel ! Les Français ne peuvent plus se passer de l'IA générative
Cela n'est pas une surprise : l’adoption de l’IA générative a continué de progresser dans le monde en 2025. Et les résultats dévoilé par Microsoft sont assez incroyables. Pour cela, la firme s'est basée sur l’analyse de données de télémétrie issues des principaux outils de GenAI du marché, dont ChatGPT, Gemini, Claude et Copilot.
Le document — dénommé Global AI Adoption — dresse ainsi un état des lieux précis des usages à l’échelle mondiale et confirme une tendance nette : l’IA générative s’impose progressivement dans le quotidien des particuliers comme des professionnels !
Selon le rapport, la France fait partie des pays où l’adoption de l'IA générative est déjà solidement ancrée. Entre le premier et le second semestre 2025, son taux d’usage a progressé de 3,1 points, passant de 40,9 % à 44 % de la population âgée de 15 à 64 ans. Concrètement, cela veut dire que près d’un Français sur deux a utilisé au moins une fois un outil d’IA générative au cours de la seconde moitié de l’année.
Avec ce score, l’Hexagone se hisse au cinquième rang mondial, derrière les Émirats arabes unis (64 %), Singapour (60,9 %), la Norvège (46,4 %) et l’Irlande (44,6 %). Au second semestre 2025, on découvre 44 % des salariés français ont ainsi eu recours à une IA générative, contre 40,9 % six mois plus tôt, confirmant une adoption rapide dans le monde professionnel.
À titre de comparaison, les États-Unis n’occupent que la 24ᵉ place, avec un taux d’adoption de 28,4 %, illustrant un décalage notable entre la perception du leadership technologique américain et les usages réels.
Microsoft avance plusieurs facteurs pour expliquer la bonne performance française. D’abord, un nombre croissant d’entreprises ont formalisé une stratégie IA, intégrant des outils d'IA générative dans les environnements de travail. Dans de nombreux cas, ces usages existaient déjà de manière informelle, via des pratiques de shadow AI, avant d’être progressivement encadrés et officialisés.
Parallèlement, les éditeurs enrichissent régulièrement leurs modèles et leurs services, élargissant les cas d’usage : rédaction, analyse de données, génération d’images, assistance au développement, mais aussi capacités multimodales, qui renforcent l’attractivité de ces outils auprès des salariés.
Si la dynamique est globalement positive, le rapport met en lumière de fortes disparités régionales. À l’échelle mondiale, l’usage de l'IA générative est passé de 15,1 % à 16,3 % de la population totale entre les deux semestres de 2025. À la fin de l’année, près d’une personne sur six dans le monde avait donc utilisé un outil d’IA générative.
Mais derrière cette moyenne se cache un écart croissant entre les régions. Les pays de l’hémisphère Nord, plus riches et plus numérisés, atteignent un taux d’adoption de 24,7 %, contre seulement 14,1 % dans les pays de l’hémisphère Sud. Cette fracture IA repose une question récurrente, celle de l’accès aux technologies, des infrastructures numériques et des politiques publiques d’accompagnement.
À travers ce rapport, Microsoft confirme ce que l'on sait déjà : l’IA générative n’est plus un phénomène marginal ou expérimental. Il n'est plus question de vivre sans mais avec et d'utiliser à bon escient. Elle s’impose progressivement comme un outil de productivité et de création transversal, dont l’adoption dépend autant des choix technologiques que des stratégies économiques et sociales mises en place par les États et les entreprises. Pour la France, l’enjeu sera désormais de transformer cet usage croissant en avantage durable, tout en veillant à réduire les inégalités d’accès et de compétences.
