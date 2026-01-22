Claude et l'app Santé d'Apple : que savoir sur cette nouvelle connexion
Par Laurence - Publié le
Comme ChatGPT, l'IA Claude peut désormais se connecter directement à l'application Santé sur iPhone. Activité physique, sommeil, décompte des calories, fréquences cardiaques : le chatbot accède à votre historique biologique pour transformer des données brutes en analyses personnalisées.
Le déploiement, lancé cette semaine en bêta pour les abonnés Claude Pro et Max et seulement aux États-Unis, permet à l'IA d'exploiter les capteurs de l'Apple Watch et de l'iPhone. Comme toutes les connexions de ce style, le disclaimer est le même : il ne s'agit pas de remplacer un médecin, mais de se surveiller, de comprendre ou encore de se poser des questions. Voire de se pousser à faire une consultation.
Claude peut désormais résumer un historique de sommeil complexe, repérer des tendances dans vos performances sportives ou expliquer la signification de certains indicateurs de santé. Anthropic suggère même d'utiliser l'IA pour générer une liste de questions pertinentes à poser lors d'un prochain rendez-vous clinique. En synthétisant des mois de données éparpillées, Claude devient un pont entre vos relevés quotidiens et l'expertise médicale.
Sur un terrain aussi glissant que celui des données de santé, Anthropic joue la carte de la transparence absolue. L'intégration suit le modèle
Surtout, la firme de San Francisco s'engage fermement : aucune donnée issue d'Apple Health ne sera utilisée pour entraîner ses modèles de langage. Dans une industrie où la méfiance envers le traitement des données personnelles grandit, Anthropic tente de s'imposer comme l'élève modèle de la Silicon Valley.
Parallèlement à ce virage santé, Anthropic a profité du Forum de Davos pour publier une version révisée de sa Constitution. Ce document cadre le comportement de Claude via ce que l'entreprise appelle la Constitutional AI. Plutôt que de corriger l'IA après coup, il s'agit de lui conférer des principes éthiques dès sa conception.
La nouvelle mouture repose sur quatre piliers : sécurité, éthique, conformité et utilité. Le texte insiste particulièrement sur la gestion des situations de détresse mentale et la prudence face aux dilemmes du monde réel. Un garde-fou indispensable au moment où Claude commence à manipuler des informations aussi sensibles que votre rythme cardiaque ou vos cycles de sommeil.
Cette annonce survient seulement quinze jours après le lancement de ChatGPT Health. Le schéma est identique : OpenAI et Anthropic se battent désormais pour accéder au contexte personnel de l'utilisateur. En plus d'Apple Health, Claude déploie des connecteurs avec HealthEx et Function, confirmant sa volonté de devenir un hub capable d'agréger plusieurs sources de données biologiques.
Avec cette intégration, Anthropic transforme Claude en un compagnon de vie plus conscient du quotidien (un futur indispensable ?) . Si l'outil reste un assistant d'interprétation et non un appareil de diagnostic, il marque la fin de l'IA désincarnée. La bataille ne se joue plus seulement sur la puissance de calcul, mais sur la confiance de l'utilisateur qui lui confie ses données santé.
En combinant accès aux données de santé et éthique, Anthropic espère séduire ceux qui hésitent encore à confier leur intimité à un algorithme. Reste à savoir quand l'Europe pourra profiter de ces fonctions, pour l'instant verrouillées par les contraintes réglementaires et le modèle payant.
Claude veut être un assistant médical de poche
Le déploiement, lancé cette semaine en bêta pour les abonnés Claude Pro et Max et seulement aux États-Unis, permet à l'IA d'exploiter les capteurs de l'Apple Watch et de l'iPhone. Comme toutes les connexions de ce style, le disclaimer est le même : il ne s'agit pas de remplacer un médecin, mais de se surveiller, de comprendre ou encore de se poser des questions. Voire de se pousser à faire une consultation.
Claude peut désormais résumer un historique de sommeil complexe, repérer des tendances dans vos performances sportives ou expliquer la signification de certains indicateurs de santé. Anthropic suggère même d'utiliser l'IA pour générer une liste de questions pertinentes à poser lors d'un prochain rendez-vous clinique. En synthétisant des mois de données éparpillées, Claude devient un pont entre vos relevés quotidiens et l'expertise médicale.
Confidentialité : le garde-fou d'Anthropic
Sur un terrain aussi glissant que celui des données de santé, Anthropic joue la carte de la transparence absolue. L'intégration suit le modèle
private by design: l'utilisateur choisit précisément quelles catégories de données partager et peut révoquer l'accès instantanément.
Surtout, la firme de San Francisco s'engage fermement : aucune donnée issue d'Apple Health ne sera utilisée pour entraîner ses modèles de langage. Dans une industrie où la méfiance envers le traitement des données personnelles grandit, Anthropic tente de s'imposer comme l'élève modèle de la Silicon Valley.
de nouveaux engagements pour une IA plus éthique
Parallèlement à ce virage santé, Anthropic a profité du Forum de Davos pour publier une version révisée de sa Constitution. Ce document cadre le comportement de Claude via ce que l'entreprise appelle la Constitutional AI. Plutôt que de corriger l'IA après coup, il s'agit de lui conférer des principes éthiques dès sa conception.
La nouvelle mouture repose sur quatre piliers : sécurité, éthique, conformité et utilité. Le texte insiste particulièrement sur la gestion des situations de détresse mentale et la prudence face aux dilemmes du monde réel. Un garde-fou indispensable au moment où Claude commence à manipuler des informations aussi sensibles que votre rythme cardiaque ou vos cycles de sommeil.
Qu'en penser ?
Cette annonce survient seulement quinze jours après le lancement de ChatGPT Health. Le schéma est identique : OpenAI et Anthropic se battent désormais pour accéder au contexte personnel de l'utilisateur. En plus d'Apple Health, Claude déploie des connecteurs avec HealthEx et Function, confirmant sa volonté de devenir un hub capable d'agréger plusieurs sources de données biologiques.
Avec cette intégration, Anthropic transforme Claude en un compagnon de vie plus conscient du quotidien (un futur indispensable ?) . Si l'outil reste un assistant d'interprétation et non un appareil de diagnostic, il marque la fin de l'IA désincarnée. La bataille ne se joue plus seulement sur la puissance de calcul, mais sur la confiance de l'utilisateur qui lui confie ses données santé.
En combinant accès aux données de santé et éthique, Anthropic espère séduire ceux qui hésitent encore à confier leur intimité à un algorithme. Reste à savoir quand l'Europe pourra profiter de ces fonctions, pour l'instant verrouillées par les contraintes réglementaires et le modèle payant.